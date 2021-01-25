أسعار الكهرباء المتدنية تجذب الكويتيين إلى «بيتكوين»

مال وأعمال

رغم كونها عديمة الجدوى وذات مخاطر عالية للغاية ولا تخضع لمعايير رقابية وتنظيمية من قبل الجهات المعنية، لا تزال عملة بيتكوين تستقطب المزيد من مالكي الكاش يومياً ولا تزال تلك العملة قادرة على سحب مدخرات الأفراد في وقت جائحة كورونا، وتنقلت من سعر قياسي لآخر، خلال أسابيع قليلة للغاية، بمنتهى السهولة، بل إن قدرتها على البقاء جذبت الكثيرين غير المؤمنين بجدواها للعمل بها.

الباحث الاقتصادي محمد رمضان، أشار في تصريح خاص لـ « النهار» أن عملة بيتكوين يتم تداولها عبر منصات تداول تعمل من خارج الكويت ويمكن للراغبين إنشاء حساب على تلك المنصات وتداولها.

وقال إن آليات التداول شهدت الكثير من التطوير، بحيث أصبح التداول من خلال تلك المنصات أكثر أماناً عن السابق.

ولفت رمضان إلى أن إعادة الأموال إلى المستثمرين والمضاربين في العمل يتم أيضاً من خلال المنصة.

وبين أن الكويت لا توجد بها منصات للتداول غير فاعلة، مستدركاً بالقول إن هناك محاولات تمت لإنشاء منصات تداول للعملات المشفرة ومنها عملة بيتكوين، لكنها لم تنجح وباءت جميعها بالفشل.

وحول رقابة الجهاز المصرفي لتلك العملة، بين رمضان أن الأموال التي يتم إعادتها عبر منصات التداول وتدخل حسابات العملاء، يتم السؤال عنها من قبل الجهات الرقابية ويتم السؤال عن مصادرها ليقوم الشخص بالإجابة عنها.

وأشار رمضان إلى أن جميع العمليات التي تتم عبر منصات التداول تكون مسجلة ويحق للمتداول بها أخذ كشف حساب بحركة عملياته ومعرفة ما آلت إليه.

وقال إن هناك نوعين من الاستخدامات يتم الاستعانة بها لتداول بيتكوين هما:

النوع الأول : القيام بالتعدين، حيث إن رخص أسعار الكهرباء في الكويت، يجعل البعض يقوم بانشاء العملة نفسها، وتعتمد على استخدام الكهرباء ذات الكلفة المنخفضة في الكويت، حيث يتم استخدام ك أجهزة خاصة ويتم منح من يقوم بتلك العملية بالحصول على بعض عملات بيتكوين.

النوع الثاني: يقوم بالمضاربة عبر منصات التداول المتاحة والتي تتركز في إمارة دبي وفق معايير موحدة يتم وضعها من قبل الإمارة.

وحول الأسباب التي جعلت الأفراد يتجهون للبتكوين، رغم إيمان الكثيرين منهم بأن تلك العملة عديمة القيمة، إلا أن مستويات الأرباح وعمليات التوظيف تجذب الكثيرين للعمل بها.

وبين رمضان أن ما يثار من عمليات غسل أموال وشبهات تطول بيتكوين أمر «غير مبرر»، كون الأموال التي يقوم بها المتداول تعود مرة أخرى إليه وتدخل الجهاز المصرفي ويتم سؤال العميل الذي تضخمت ثروته من أين لك هذا؟ وبالتالي في حال غياب ردوده، فإن تلك الأموال تخضع لعمليات غسل الأموال.

