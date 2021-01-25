«المركز»: الوقت ملائم للاستثمار في الأصول المتعثِّرة

مال وأعمال

نظم المركز المالي الكويتي «المركز» أخيراً ندوة افتراضية بعنوان «رؤية المركز لعام 2021: الفرص والتوقعات»، والتي هدفت لمساعدة المستثمرين على الاستفادة من الفرص الجديدة والناشئة التي يحملها العام 2021، في ظل الاختلال الذي سببته جائحة فيروس كوفيد-19. ونشر «المركز» بعد الندوة تقريراً يستعرض رؤيته حول الفرص التي تلوح في أفق العام 2021 حول مختلف فئات الأصول التي يديرها «المركز».

ويتناول التقرير خمسة قطاعات رئيسة هي: قطاع الأسهم والدخل الثابت والقطاع العقاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والقطاع العقاري الدولي والاستثمارات الدولية. كما يتضمن تقرير «المركز» ملخصاً لأداء العام 2020، والتحديات القائمة، والتوقعات للعام 2021 والفرص الناشئة عبر هذه القطاعات، وذلك بناءً على تحليل «المركز» للأسواق وتقييمها.

أوضح تقرير «المركز» أن أداء الأسهم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2020 قد شهد تراجعاً في بداية العام مع بدء الجائحة. إلا أن أسواق المنطقة قد تمكنت من التخلص من هذه البداية السلبية، وذلك على أثر جهود احتواء انتشار الفيروس بعد فترات الإغلاق وحظر التجول. كما أدت إعادة الفتح التدريجية للاقتصادات، والتطورات الإيجابية المتعلقة بلقاح كوفيد-19 إلى أن ينهي مؤشر S&P MENA العام 2020 بمكاسب سنوية بلغت 1.5%. وذكر تقرير «المركز» أن التحسن في الأوضاع الجيوسياسية في دول الخليج هو في صالح اقتصادات المنطقة والأسهم غير النفطية، حيث من المتوقع أن تؤدي إعادة فتح الحدود إلى زيادة حجم التجارة، وهو ما يمكن أن يكون إيجابياً بالنسبة لأسهم المصارف، التي تعد بمثابة المعيار للاقتصاد بشكلٍ عام في دول الخليج.

وقد أبقى «المركز» على توقعاته الإيجابية لعام 2021 لأسهم المنطقة، باعتبار أن الأسواق سيتم دعمها من خلال تحسين أرباح الشركات، والتعافي الاقتصادي من التباطؤ الناتج عن الجائحة. ومن المتوقع أيضاً أن تنتعش اقتصادات الخليج خلال العام الحالي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%، و3.1% في العام 2022 مرتفعاً من 6.6% في عام 2020، مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط، وتحسن الأنشطة الاقتصادية. ومن المرجح أن تعود اقتصادات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول العام 2023.

ومن جهة أخرى، ذكر تقرير «المركز» أن فترة عدم اليقين التي استمرت لمدة عام بسبب الجائحة ، كان لها تأثير أيضاً على أسواق الدخل الثابت العالمية والإقليمية. ورغم تراجع مؤشرات الدخل الثابت في جميع أنحاء العالم خلال مارس 2020، إلا أن الانتعاش كان سريعاً، وسرعان ما تعافت معظم المؤشرات لتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

القطاع العقاري

وأوضح «المركز» أن الأوضاع الناجمة عن جائحة فيروس «كوفيد -19» وانخفاض أسعار النفط قد أثرت على الطلب في المنطقة، وذلك من خلال التأثير على قطاعات الأعمال وعودة الوافدين إلى بلادهم. كما تأثرت القدرة والرغبة في الإنفاق. وفي قطاع العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي، كان هناك تراجع في عمليات التحصيل والإشغال، ومعدلات الإيجار والتقييم.

ومع ذلك، أشار تقرير «المركز» إلى وجود عدة فرص في القطاع العقاري في منطقة دول الخليج،

العقار الدولي

طوال عام 2020، انعكست التحولات الهيكلية والتأثير الناجم عن جائحة فيروس «كوفيد-19» بشكل كبير على القطاع العقاري. ففي الوقت الذي استفادت بعض القطاعات الفرعية من تجاوب السياسات للجائحة، إلا أن الإغلاق والتباعد الاجتماعي أضعفا البعض الآخر من القطاعات.

وفيما يتعلق بالفرص، فقد أوضح تقرير «المركز» أن التأثير على أنشطة البيع بالتجزئة والمكاتب يبدو هيكلياً، في حين أن التأثير على قطاع الفنادق والضيافة يبدو عابراً، حيث من المتوقع أن يعود الطلب إلى مستويات 2019 خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة. ومن الممكن أن يحقق القطاع عوائد من رقمين، مع عودة الطلب إلى المستويات التاريخية. وتتوافر حالياً عدة فرص للحصول على أصول بخصومات أو بأسعار أقل من كلفة الاستبدال نظراً للتحديات التي ما زالت تسفر عنها جائحة فيروس «كوفيد-19».

