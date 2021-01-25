مال وأعمال

رغم ارتفاع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية في أوائل فبراير 2020، أظهر تقرير «المركز» أن شهر مارس شهد انخفاضاً ملحوظاً، حيث انتشر فيروس «كوفيد -19» في جميع أنحاء العالم مؤثراً على الوضع العالمي بمجمله. ولتحقيق الاستقرار في الأسواق، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى عن سياسات تيسير نقدية، بينما أعلنت الحكومات عن إجراءات تحفيزية بقيمة تريليونات الدولارات. وقد ساعدت هذه الإجراءات أسواق الأسهم العالمية على الانتعاش السريع. كما ساعدت أسهم الشركات التي ساعدت الأفراد على «البقاء في المنزل» على الانتعاش في أسواق الأسهم العالمية وكان من بين المجالات الأخرى في السوق التي حصدت الفوائد أيضاً قطاع السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة والاكتتابات والاستحواذات ذات الصلة بالتكنولوجيا.

