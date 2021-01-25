البورصة خضراء بدعم «المركزي».. وتكليف الخالد

مال وأعمال

اكتست مؤشرات البورصة باللون الاخضر بدعم من عمليات الشراء القوية من الصناديق والمحافظ والمتداولين على اسهم البنوك وذلك بدعم من قرار بنك الكويت المركزي بالسماح للبنوك بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن عام 2020، بالاضافة لتكليف الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة حيث يأمل المستثمرون في أن تحقق الحكومة الجديدة استقراراً سياسياً في الفترة القادمة يساعد على دفع عجلة الاقتصاد ومعالجة الآثار السلبية التي خلفتها أزمة «كورونا» على الاقتصاد الكويتي. فيما كان لسماح البنك المركزى للبنوك بتوزيع أرباح نقدية وفقا لكفاية رأسمالها دورا كبيرا في تعزيز اداء البورصة وخصوصا فى قطاع المصارف نتيجة تفاؤل المساهمين بالتوزيعات، وهو ما انعكس على القيمة السوقية للبورصة بالارتفاع بقيمة 160 مليون دينار بنسبة 0.5 في المئة من 33.087 مليار دينار في جلسة الخميس، الى 33.247 مليار دينار في جلسة أمس، وارتفعت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 148 مليون دينار من 24.324 مليار دينار الى 24.472 مليار دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.1 وبقيمة 12 مليون دينار من 8.763 مليارات دينار الى 8.775 مليارات دينار. وشهدت سيولة الجلسة ارتفاعاً كبيراً بنسبة بلغت 36.2 في المئة لتصل الى 42.4 مليون دينار مقابل 31.15 مليون دينار في جلسة الخميس، وزادت أحجام التداول بواقع 7.8 في المئة لتصل الى 256.7 مليون سهم مقابل 238 مليون سهم، وصعدت الصفقات بنسبة 3.5 في المئة الى 10.1 ألف صفقة وبلغت سيولة السوق الأول 28.26 مليون دينار وذلك بالتداول على 75 مليون سهم عبر 3.9 ألف صفقة، وبلغت سيولة السوق السوق الرئيسي 14.187 مليون دينار وذلك بالتداول على 181.6 مليون سهم عبر 6.1 ألف صفقة وارتفع السوق الأول بمعدل 0.6 في المئة وبنحو 37.5 نقطة من 6201.09 نقطة الى 6238.6 نقطة، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.5 في المئة، وبنحو 27.3 نقطة من 5687.1 نقطة الى 5714.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13 في المئة وبنحو 6.2 نقطة ليرتفع من 4676.59 نقطة الى 4682.86 نقطة، وسجل مؤشر «الرئيسي 50» ارتفاعاً بنسبة 0.45 في المئة وبنحو 21.8 نقطة ليرتفع من 4843.97 نقطة الى 4865.78 نقطة.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة الرعاية الصحية بنمو نسبته 1.03 في المئة، بينما تراجع 7 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض قدره 2.07 في المئة وجاء سهم «بورتلاند» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 10.54 في المئة،

