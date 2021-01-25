«المشتركة» تتسلم كتاب ترسية مناقصة بـ 88.9 مليون دينار

مال وأعمال

أعلنت المجموعة المشتركة للمقاولات أنها استلمت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة كتابا بترسية مناقصة رقم (هـ ط / 257) على شركة «تشينا فيرست هاي واي انجينيرينج»، ووكيلها المحلي «المشتركة»، بقيمة 88.94 مليون دينار. وقالت «المشتركة» في بيان للبورصة ان المناقصة خاصة بانشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور وصرف أمطار صحية، وخدمات أخرى في جنوب السرة شاملة شارع دمشق، والدائري الخامس، وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز. ونوهت المجموعة بأن الأثر المالي للمناقصة، والذي سبق الافصاح عنه بتاريخ 23 أغسطس 2020، يتمثل في تسجيل نتائج جيدة خلال فترة تنفيذ المشروع.