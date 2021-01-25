«نفط الكويت» وقَّعت مذكرة تفاهم مع «التطبيقي» لتدريب الطلبة

مال وأعمال

في اطار سعيها لتكويت العمالة في مستشفى الاحمدي التابع لها، وقعت شركة نفط الكويت مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك لتدريب عدد من الطلبة الكويتيين في كلية التمريض التابعة للهيئة. وأقيم أمس حفل التوقيع في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الأحمدي، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة عماد محمود سلطان، والمدير العام للهيئة بالانابة الأستاذ الدكتور جاسم محمد الأنصاري، اضافة الى عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتنص بنود هذه المذكرة على تدريب عدد من الكويتيين في كلية التمريض التابعة للهيئة ليتم توظيفهم بمستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت بمجرد استكمال برنامجهم التعليمي، وذلك وفقا لاحتياجات المستشفى وضمن شروط الشركة الخاصة بالتدريب.

وبمقتضى الاتفاقية، سينسق الجانبان معا لقبول عدد من خريجي الثانوية العامة (القسم العلمي) من الجنسين وابتعاثهم لدراسة التمريض في الهيئة.

وسيقوم الطرفان باجراء المقابلات الشخصية للطلبة المسجلين في التخصص قبل التحاقهم بالدراسة في برنامجي الدبلوم (الذي يدوم ثلاث سنوات) والبكالوريوس (4 سنوات)، علما أن هذه الاتفاقية ستكون سارية المفعول منذ تاريخ توقيعها ولمدة خمس سنوات قابلة للتمديد.

