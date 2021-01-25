إعادة هيكلة «فينابلر» لمواكبة التكنولوجيا الحديثة

مال وأعمال

عين تحالف بريزم ورويال استراتيجيك بارتنرز (أبوظبي) موليس أند كومباني، مستشارا لاعادة هيكلة مجموعة فينابلر. موليس أند كومباني هو بنك استثماري مستقل وقد تم لتوفير الاستشارات حول اعادة هيكلة فينابلر، التي اعتمد التحالف الاستحواذ عليها في ديسمبر 2020.

وكانت بريزم قد شكلت تحالفا مع رويال استراتيجيك بارتنرز لاتمام صفقة شراء فينابلر المحدودة، الشركة القابضة لمجموعة فينابلر، في نهاية العام الماضي. يأتي الاستحواذ على فينابلر في خطوة تهدف الى ضمان مستقبل أفضل للشركة التي تعد مزودا رئيسيا للخدمات المالية في أكثر من مجال في دولة الامارات العربية المتحدة. أما الخدمات التي توفرها الشركة فهي تشمل صرف العملات وتحويل الأموال الى نحو 25 مليون عميل وأكثر من 1500 شركة شريكة في أكثر من 45 دولة. وسوف يقدم موليس أند كومباني المشورة لمجموعة التحالف، (Global Fintech Investment Holdings (GFIH، بشأن هيكل رأس المال المقترح تمهيدا لتقديمه الى الدائنين في الأسابيع المقبلة. يأتي تعيين موليس أند كومباني بمثابة علامة فارقة في خطة التحالف لاعادة رسملة الشركة نيابة عن عملائها وموظفيها والمساهمين. وهي خطوة مهمة ستسهم في استعادة نشاط الامارات للصرافة، في مقرها في أبوظبي، وهي مختصة في خدمات تحويل وصرف العملات ودفع الفواتير. وقال د. حمد العلي، الرئيس التنفيذي في رويال استراتيجيك بارتنرز: «مستمرون مع شركائنا في احراز تقدم هائل خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع العديد من المستشارين العالميين الذين يساعدوننا في اتمام هذه الصفقة. ويؤكد تعاونا مع موليس لتقديم الاستشارات المالية مدى التزامنا بالعمل على عودة الأعمال التجارية في أسرع وقت وتوفير الأفضل للدائنين والعملاء والموظفين».

ومن جانبه، تحدث أمير ناغامي، الشريك المؤسس لمجموعة بريزم من مكاتب المجموعة في دبي، قائلا: «ملتزمون بتنفيذ برنامج تحول طويل المدى على مستوى مجموعة فينابلر حتى تتمكن من خدمة عملائنا بشكل أفضل، واحداث تحول ايجابي في قوائمنا المالية، وتعزيز دورنا الريادي في دعم النمو الاقتصادي لدولة الامارات، ومما لا شك فيه أن سوق التكنولوجيا المالية تشهد تطورات متسارعة الخطى، من هنا فان فينابلر تعتمد في مرحلة التحول هذه على التكنولوجيا الخاصة بها، لضمان توفير منصات وخدمات دفع مبتكرة واتاحتها أمام عملائها في مختلف أرجاء العالم»

