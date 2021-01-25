مصر.. طرح جديد لأذون خزانة

مال وأعمال

القاهرة - أحمد شندي: طرحت الحكومة المصرية،ممثلة في البنك المركزي المصري،أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية،لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة المصرية. وبلغت قيمة الطرح الأول 4.5 مليارات جنيه، لأجل 91 يوماً، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 11.5 مليار جنيه لأجل 266 يوماً. وتستدين الحكومة المصرية، من خلال سندات وأذون الخزانة التي تطرحها على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له. وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.

