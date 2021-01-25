«المتحد» حصد «آيزو 2013: 27001» لأنظمة أمن المعلومات

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن إعادة اعتماده بالحصول على شهادة المعيار العالمي «آيزو 2013: 27001» ISO/IEC وهي معيار دولي معترف به على نطاق واسع يحدد أفضل الممارسات لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS). وقد تم منح الشهادة من قبل TUV Rheinland، وهي مؤسسة ألمانية مستقلة معتمدة ذات شهرة واسعة والتي تمنح مثل هذه الشهادات بناء على معايير صارمة.

وتعد شهادة الأيزو ISO/IEC 27001:2013 واحدة من أكثر الشهادات الموثوقة والمعتمدة عالميا لأمن المعلومات، والحصول على هذه الشهادة يؤكد على توافق البنك مع معيار أمن المعلومات والتزام فريق عمله لنظم المعلومات بحماية البيانات، والتحسين والتطوير المستمر لبرامج وأنظمة أمن المعلومات.

وتتضمن متطلبات شهادة ISO/IEC 27001:2013 التزام البنك بتنفيذ برنامج شامل وواسع لضمان تطبيق جميع ضوابط أمن المعلومات وحماية معلومات العملاء على أكمل وجه، وكذلك التقييم المستمر لجميع المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات لخدمات البنك ، إضافة إلى تصميم وتنفيذ مجموعة شاملة وفعالة لضوابط أمن المعلومات التي تطبق على العمليات والتكنولوجيا المستخدمة في البنك والأفراد.

وتعليقاً على حصول البنك على هذه الشهادة ، أعربت جهاد الحميضي الرئيس التنفيذى بالوكالة للبنك الأهلي المتحد» عن اعتزازها بحصول البنك على هذه الشهادة المرموقة التي تغطي نطاق نظام إدارة أمن المعلومات والتى تؤكد قدرات البنك الأهلي المتحد اللامحدودة فى مجال أمن المعلومات، والتزامه بتقييم وإدارة المخاطر الأمنية وإدارة البيانات بما ينعكس علي الحفاظ علي المكانة الرائدة التى ينفرد بها البنك. حيث يعد هذا الإنجاز بمثابة خطوة جدة في رحلة نمونا وتطورنا وتأكيد التزامنا بتزويد جميع أصحاب المصلحة بحلول مبتكرة ومستدامة».

وأضافت الحميضي: تزويد عملائنا بتجربة مصرفية آمنة تتلائم مع تطور التهديدات الإلكترونية تعد أحد أهداف البنك الرئيسة. ولا شك أن حصولنا على هذه الشهادة سوف يزيد من ثقة عملائنا بالتزامنا بمتطلبات ومبادئ نظام إدارة أمن المعلومات الأكثر شمولاً لحماية بياناتهم».

