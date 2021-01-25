859 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر

مال وأعمال

انهار الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2020، منخفضا بنسبة 42% إلى ما يقدر بـ 859 مليار دولار من 1.5 تريليون دولار في عام 2019، وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» الصادر أمس الأحد.

وأنهى العام الماضي بزيادة 30% عن أدنى مستوى له بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2009 ووصل إلى مستويات التسعينات.

وتركز الانخفاض في البلدان المتقدمة، إذ انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 69% إلى ما يقدر بنحو 229 مليار دولار، حيث جفت التدفقات إلى أوروبا تماماً وسجلت صافي تدفقات خارج بنحو 4 مليارات دولار، كما شهدت تسجيل تدفقات سالبة في العديد من البلدان، كما تم تسجيل انخفاض حاد في الولايات المتحدة بلغ 49% إلى 134 مليار دولار، وفقا للتقرير الذي اطلعت عليه «العربية.نت».

