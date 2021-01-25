«برقان» يمارس خيار الاسترداد لسندات دين بـ 100 مليون دينار

مال وأعمال

نجح بنك برقان في ديسمبر من العام الماضي في ادراج أوراق مالية رأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار في أسواق الدين العالمية حيث تستحق السندات بعد 11 سنة من تاريخ إصدارها مع خيار الاسترداد بعد ست سنوات من تاريخ إصدارها 11NC6)،) وقد حصلت على تصنيف A- من قبل وكالة فيتش، وتمتثل السندات للإطار التنظيمي لاتفاقية بازل 3 كما هو معتمد من قبل بنك الكويت المركزي.

بعد نجاح الإصدار، أعلن البنك يوم أمس أنه أصدر اشعاراً بالاسترداد الكامل المبكر لأوراقها المالية الرأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال البالغة 100 مليون دينار والتي تستحق في 9 مارس 2026 (سندات)، وفقًا لشروط وأحكام إصدارها. وتنص شروط وأحكام إصدار السندات على أنه يجوز لبرقان ممارسة خيار الاسترداد لاسترداد السندات بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها أو في أي تاريخ سداد للفائدة بعد ذلك بشرط استيفاء الشرط 4 (د) (خيار الاسترداد) من الشروط والأحكام المرفقة بالسندات كما هو موضح في نشرة اكتتاب السندات المؤرخة 9 مارس 2016.

وقد أصدر بنك الكويت المركزي موافقته الخطية المسبقة على ممارسة بنك برقان لخيار الاسترداد بتاريخ 28 أكتوبر 2020.

ويعتزم البنك ممارسة خيار الاسترداد لاسترداد السندات (بالكامل بقيمتها الاسمية، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة عليها) في التاريخ الذي يوافق انقضاء فترة 5 سنوات من تاريخ إصدار السندات أي في 9 مارس 2021 (تاريخ الاسترداد).

وقد تم تكليف شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك. عامة (كامكو إنفست) كوكيل مالي ووكيل سداد رئيسي للسندات، وسوف تدير عملية استرداد السندات وتقدم المشورة بشأنها.

وقد حصل بنك برقان على تصنيف A + من وكالة فيتش (Fitch)، و3 من موديز (Moody’s) وBBB + من اس اند بي (S&P)، وهو مُصدر منتظم في أسواق الدين العالمية. تمت تسوية جميع إصدارات السندات السابقة للبنك بنجاح وفقًا لبنود وشروط طرحها.

