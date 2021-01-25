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مال وأعمال

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.. وعرض حصري لعملاء البنك من «بست اليوسفي»


يقدم بنك برقان لحاملي بطاقاته الائتمانية ومسبقة الدفع عرضا حصريا مميزاً كل شهر من خلال شراكته الحصرية مع متجر الإلكترونيات الرائد في الكويت «بست اليوسفي».
ولهذا الشهر، يقدم البنك لعملائه فرصة شراء جهاز «IPAD 8 -128GB-WIFI» بسعر منافس وذلك يوم الاثنين الموافق في 25 يناير 2021 ولمدة 24 ساعة فقط.
ويمكن لعملاء البنك الحصول على هذا العرض فقط أثناء قيامهم بعملية الشراء عبر الموقع الإلكتروني لشركة «بست اليوسفي»، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
وباعتباره البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم مثل هذا العرض المميز، سيقوم بنك برقان أيضا بالإعلان عن العرض الحصري بسعره الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك في نفس يوم العرض.


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