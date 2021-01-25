.. و5 فائزين بسحب حساب يومي

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 د.ك.

وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: محمد شكيل أحمد خوخار ، ياسمين وليد حسن عيد، محمد عبدالله علي ، صابر ابراهيم لوكندوالا ، وأحمد عباس عبدالله الرئيس

بالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار. وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء أن لا يقل رصيدهم عن500 د.ك لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب و كما أن كل10 د.ك تمثل فرصة واحده لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.

