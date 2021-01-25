حسين الجسمي أطلق «حي هالصوت»

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أطلق الفنان حسين الجسمي من ألحانه وغنائه أغنية جديدة مصوّرة بطريقة الفيديو كليب بعنوان «حي هالصوت» من أشعار سمو الأمير بدر بن عبد المحسن، وتوزيع موسيقي للمايسترو عصام الشرايطي، ومكس وماستر م.جاسم محمد. وأكد حسين الجسمي عن سعادته بهذا العمل الغنائي «حي هالصوت»، الذي يحمل روح السعودية ومناطقها وثقافتها وعراقتها وشعبها، قائلاً: تشرفت بوجود أخي وصديقي سمو الأمير بدر بن عبد المحسن الذي جمعني معه تعاونات سابقة وناجحة ومتميزة كان لها الأثر الطيب لدى الجمهور في السعودية والوطن العربي»، مثنياً على اصدار هذا العمل الذي جسّد جوهر وجمال المملكة من خلال الموسيقى، وقد طرح الفيديو كليب الخاص لأغنية «حي هالصوت» في قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube وعرضت عبر جميع الاذاعات الخليجية والعربية، وجميع المنصات الالكترونية الموسيقية المتخصصة.

