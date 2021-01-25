أكاديمية الفنون والإعلام للشباب أطلقت برنامجها التدريبي لمنتسبي الدفعة الثانية

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انطلق في اكاديمية الفنون والاعلام للشباب برنامج التدريب للشباب المنتسبين للدفعة الثانية في الاكاديمية والذي تم قبولهم اخيراً بعد اجراء المقابلات الشخصية واختبار القدرات في مجال الفنون ومجال الاعلام، حيث تم قبول عدد (50) متدرباً ومتدربة على المســتويين المحلي والخارجي (الكويت السعودية مصر الجزائر ارتيريا سلطنة عمان)، وسيقوم بالتدريب نخبة من الاساتذة المتخصصين على المستويين المحلي والخارجي، وبناء على قرار مجلس امناء الاكاديمية، سيتم التدريب من خلال تقنية (On Line) عن بعد، وذلك تماشيا مع الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها السلطات الصحية في الدولة .

وفي هذا الصدد، أكد امين عام برنامج اكاديمية الفنون والاعلام للشباب المخرج عبدالله عبدالرسول بأن اللجنة الفنية العلمية في الاكاديمية قد أقرت المواد التدريبية للدفعة الثانيــــة، وســـــتكون مواد التدريب في مجـــال الفنـــــون (التمثيل والاخراج المسرحي مهارات كتابة السيناريو التلفزيوني التــذوق الموســـيقي الســــينوغرافيا المسرحية)، وستكون مواد التدريب في مجـــــال الاعــــــلام (تحرير وكتابة الخبر الصحافي كتابة المقال الصحافي الاعلام الالكتروني التصوير الفوتوغرافي).

واضاف بأنه بناء على توجيهات وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري ستشهد الأكاديمية خلال المرحلة المقبلة تنفيذ عدة مشاريع تطويرية تهدف لفتح آفاق التوسع والتعاون والشراكة مع المؤسسات والمنظمات المعنية بالفنون والاعلام المتعلقة بالشباب على المستويين المحلي والخارجي، وذلك ما يعود بالنفع على مخرجات الأكاديمية لتهيئتهم لسوق العمل، كما أكد الدور الكبير لدعم الهيئة العامة للشباب لهذا المشروع الشبابي والدور الاساسي والاستراتيجي للسادة أعضاء مجلس الأمناء، ليكون هذا المشروع صرحاً فنياً واعلامياً يرعى المواهب الشبابية. ومن جهته أكد المدير التنفيذي لبرنامج الاكاديمية عبد العزيز المجيبل، بأن الاكاديمية نظمت خلال الاسبوع الماضي لقاء مفتوحاً مع طلبة الدفعة الاولى للأكاديمية، وذلك للاستماع لآرائهم واطروحاتهم للبرامج التي تنظمها الاكاديمية في مجالات الفنون والاعلام والمناقشة حول تجربتهم في مجالات سوق العمل المتخصصة في مجال الاعلام والفنون، كما أكد بان جارٍ حاليا الانتهاء من تنفيذ مشروع الأستوديو التلفزيوني والأستوديو الاذاعي والذي نفذته الهيئة العامة للشباب ليكون مخصصا لتدريبات وتطبيقات الشباب المنتسبين للأكاديمية وفق التقنيات الحديثة، وذلك دعما لرعاية مواهب الشباب في مجالات الاعلام والفنون.

والجدير بالذكر بأن برنامج أكاديمية الفنون والاعلام للشباب تقوم على تطوير القدرات والمهارات الشبابية في مجالات الفنون والاعلام من خلال المواسم التدريبية والبرامج التطويرية والفعاليات الاعلامية والفنية التي يعتمدها مجلس أمناء الأكاديمية، وقد أنجزت الأكاديمية عدد (18) برنامجاً تدريبياً وتطويرياً خلال العام 2019، كما نظمت الأكاديمية خلال ظروف تفشي جائحة كورونا عدد (6) مراحل تدريبية في مجالات الفنون والاعلام عن عبر تقنية (Line On) وتنظم الأكاديمية خلال المرحلة الحالية عدداً من البرامج وهي كالاتي، استقبال الدفعة الثانية للأكاديمية والبرنامج التطويري في مجال السينما وفعاليات مختبر الفنون للشباب ومختبر الاعلام للشباب.

