دينا فؤاد: «جمال الحريم» سيشهد تصاعداً في الأحداث الدرامية

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تصدر مسلسل جمال الحريم مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية، وينتظر عشاق الدراما المصرية والعربية الحلقات الاخيرة لمعرفة كيف تنتهي أحداث المسلسل والذى نجح في جذب الملايين عبر شاشة التلفزيون او من خلال وسائل التواصل، وأكدت الممثلة المصرية دينا فؤاد والتي حققت نجاحاً باهراً بشخصية حنان خلال احداث المسلسل، أن الحلقات الاخيرة منه ستشهد تصاعداً دراميا خطيراً ومفاجاة قوية جداً للجمهور.

وأشارت فؤاد الى أن المسلسل يحمل رسائل طوال حلقاته بأن الانسان الضعيف يؤمن بالدجل والخرافات، لكن الانسان صاحب الايمان القوي يسير في اتجاه آخر تماما، وأعربت دينا عن سعادتها بالعمل مع النجمة نور، فهي تهتم بتفاصيل العمل جيداً، وتبذل مجهودا رائعا، وقدمت معها مباراة تمثيلية ناجحة بسبب حبنا لموضوع المسلسل تحت ادارة المخرجة منال الصيفي الرائعة.

وأضافت الممثلة الشابة قائلة: «اننى سعيدة بتلك التجربة الدرامية المهمة فى حياتي وبخاصة شخصية حنان وهي جديدة ولاول مرة اقوم بهذا النوع من الأدوار». وأضافت بأن المسلسل مأخوذ من قصص حقيقية عن الجن والشعوذة.

أما عن أبرز الصعوبات التي واجهتها كانت في التأقلم والتعايش مع شخصية تتعامل مع الجن، فهي لا تتشابه مع أي شخصية واقعية تعاملت معها، رغم أن العمل مأخوذ من قصص حقيقية، أما الصعوبة الأخرى فتكمن في مكياج الشخصية والملابس.

وكانت فؤاد قد تصدرت ترند موقع «تويتر» عبر هاشتاج «#دينا فؤاد في جمال الحريم»، تزامنا مع عرض الحلقة 27 من مسلسل الرعب والتشويق «جمال الحريم»، على قناة DMC، وذلك للمرة الثانية، اذ سبق وتصدرت الترند أيضا عقب عرض الحلقة 19 من المسلسل.

وعلى جانب اخر بدأت الممثلة المصرية، تصوير مشاهد دورها بمسلسلها الجديد «اللي مالوش كبير»، المقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021، مع النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم احمد العوضي، مشيرة الى أنها تجسد دور سيدة تدعى قدرية، والتي تلعب دورا رئيسياً في أحداث العمل، و«اللي مالوش كبير» من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وايمان السيد واخراج محمود فكري وانتاج سينرجي

