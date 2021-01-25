«الصندوق الأسود» لـ منى زكي يقترب من 9 ملايين

إضاءات

برغم طرحه على أحد المنصات، مازال فيلم «الصندوق الأسود» بطولة النجمة المصرية منى زكي، يحقق أرقامًا جديدة فى شباك التذاكر.

فيلم «الصندوق الأسود» يقترب من تحقيق 9 ملايين جنيه، حيث وصلت ايراداته الى 8,642,580 جنيه منذ طرحه فى السينمات يوم 28 أكتوبر الماضى.

والفيلم يعد عودة لمنى زكى الى شاشة السينما بعد غياب 4 سنوات، منذ تقديمها آخر أفلامها «من 30 سنة» مع أحمد السقا وشريف منير.

وفيلم «الصندوق الأسود» بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وأسماء جلال، وهو قصة واخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن انتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشري.

