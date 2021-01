Top Movies

إضاءات

The Marksman فيلم اكشن وإثارة، للمخرج روبرت لورنيز، والنجوم مثل: كاثرين وينيك، وليام نيسون وتريزا رويز.

The Croods: A New Age فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج جويل كراوفورد، والنجوم مثل: نيكولاس كيدج وايماستون وريان رينولدز.

Monster Hunter فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج بول آندرسون والنجوم مثل: ميلاجوفوقي وتوني حبا وتي جي.

News of the World فيلم أكشن ومغامرات ودراما، للمخرج بول غرينغراس، والنجوم مثل: توم هانكس وهيلينا زينجل وتوم آستور.

Promising Young Woman فيلم جريمة ودراما وإثارة، للمخرج ايميرالد فينيل.

Fatale فيلم إثارة للمخرج ديون تايلون والنجوم مثل: هيلاري سوانك ومايكل إيلي ومايك كولتر.

The War with Grandpa فيلم كوميدي ودراما عائلي، للمخرج تيم هيل، والنجوم مثل: روبرت دي نيرو وآوما ثورمان وروب ريغلي.

Come Play فيلم دراما ورعب وغموض للمخرج جاكوب شايس والنجوم مثل: جيليان جاكوبس وآذهي روبرتسو وجون غالاغر.

Abominable فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج جيل كولتون وتود ويلدرمان، والنجوم مثل: كلوي بينيت وألبرت تساي وتنزينغ نورغاي توينور.

Freaky فيلم كوميدي وإثارة ورعب للمخرج كريستوفر لاندون، والنجوم مثل: فينس فون وكاثرين نيوتن وسليست أوكونور.