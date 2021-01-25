أحمد الفيشاوي يكشف عن برومو فيلم «30 مارس»

إضاءات

كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عن الاعلان الدعائي لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم «30 مارس»، ويجمعه بالفنانة دينا الشربيني.

ونشر الفيشاوي البرومو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستغرام»، كنوع من التشويق والترويج أيضًا، معلقًا عليه قائلًا: «تفتكروا ايه هيحصل في 30 مارس؟».

«30 مارس» من بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، أسماء أبو اليزيد، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ياسمين رئيس، مدير الانتاج ابراهيم حرفوش، المنتج الفني ريمون رمسيس، وهو من تأليف حميد المدني، انتاج راني مسحال، اخراج احمد خالد موسي.

على جانب آخر تعاقد أيضا الفنان أحمد الفيشاوي مؤخرا مع المنتج السينمائي أحمد السبكي على المشاركة في بطولة فيلم يحمل عنوان «أبو نسب»، ومن المقرر أن يقوم ببطولته الفنان حمدي الميرغني، ومن اخراج عمرو صلاح.