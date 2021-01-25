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سيلينا غوميز تحل لغز جرائم في مسلسل «هولو»


شوهدت الممثلة والمغنية سيلينا غوميز في موقع تصوير مسلسل هولو Murders in the Buildings في مانهاتن. تنتج نجمة البوب البالغة من العمر 28 عاما وتؤدي دور «مابل» في المسلسل الكوميدي المكون من 10 حلقات حول ثلاثة متحمسين للجريمة يعملون معا لحل جريمة قتل. حرصت سيلينا على حماية نفسها والآخرين من فيروس كورونا من خلال ارتداء قناع وجه من القماش الرمادي. كما ارتدت معطفا أبيض كبير الحجم فوق قميص أزرق فاتح ثقيل، وسروال رياضي بلون مماثل، وحذاء رياضي أبيض.
قامت جوميز لاحقا بتصوير مشاهد مع ستيف مارتن - الذي يلعب دور تشارلز وشارك في كتابة العمل مع جون هوفمان.
وكانت المغنية الشابة قد أبهرت جمهورها في أغنيتها المصورة الاسبانية الجديدة  «De Una Vez» التي صدرت يوم الخميس الماضي، من اخراج تانيا فيردوزكو وأدريان بيريز.
طوال العمل المصور الذي استمر 3 دقائق تقريبا، ترتدي نجمة قناة ديزني السابقة فستانا ورديا زهريا من Rodarte بأكمام منتفخة.


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