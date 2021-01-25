«بالمنطق مع سميرة».. يناقش المحظور في الإعلام التقليدي

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دشن برنامج «بالمنطق مع سميرة» انطلاقته من خلال شاشة «atv» والذي يتخذ مسارا في مناقشة الاوضاع والمستجدات التي تحدث على الساحة المحلية وطرح وجهات النظر المختلفة.

والتي يمثلها كل ضيف يكون مشاركا في البرنامج ويعتبر هذا المجال نوعا ما مختلفاً عما اعتاد ان يرى المشاهد فيها الاعلامية سميرة عبدالله وتميزها في عالم الاخبار بحيث اصبحت بعد تقديمها لبرنامجها الجديد قد اتخذت مساراً قريب جدا من المجتمع الكويتي وما يهمه والبرنامج يعرض كل يوم أربعاء الساعة الـ 8:00 مساء على الهواء مباشرة.

وقد قامت النهار بتغطية برنامج «بالمنطق مع سميرة» ورصد اراء فريق العمل عن البرنامج ومساره والخطوط التي يسير عليها وفي البداية كان اللقاء مع الاعلامية سميرة عبدالله التي تحدثت عن البرنامج قائلة: هي تجربة جديدة بعد التحول من الأخبار والبرامج السياسية لسنوات الى المواضيع الاجتماعية ولكن ليست المواضيع الاعتيادية بل الشائكة.

والتي تعتبر محظورة نوعا ما من الحديث عنها علنا في الاعلام التقليدي حيث سيكون النقاش بالمنطق أي بالأدلة والاثباتات والمراجع العلمية المعتمدة لنصل لحوار منطقي ويستند على أسس علمية وليس على آراء شخصية فقط ولنفتح أيضا آفاقا للتفكير خارج الصندوق أو النمط الذي فرضته علينا القيود المجتمعية ومنعتنا من تداولها او نقاشها علنا. اما المعد علي شويطر فقد قال: البرنامج يعتبر حوارياً منوعاً يسلط الضوء على قضايا الساعة والاكثر تداولا بين الناس سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية بشكل جريء وبسقف عالي من خلال استضافة شخصيات معينة بالموضوع ومن اصحاب الاختصاص على أن تكون هناك وجهات نظر مختلفة بهدف الوصول الى نقطة تلاقي تخدم المشاهد وافراد المجتمع.

واضاف قائلا: هنا لابد أن أشكر الأستاذ أحمد الفضلي المدير التنفيذي لقناة atv على الثقة التي أولاني اياها وان شاء الله أقدم مع زميلي في الاعداد أحمد عبداللطيف ما ينال اعجاب الجمهور ونحقق الهدف المنشود.

أما مخرج البرنامج محمد عزالدين قال: منذ بداية فكرة البرنامج والاجتماعات التي سبقت انطلاقته وانا حريص جدا على أن يظهر البرنامج بشكل مختلف وبصورة ملفتة وتجذب المشاهد حيث استعنت بفريق عمل محترف ذي كفاءة عالية اضافة لاستخدامي أفضل التقنيات والات التصوير خاصة ان القناة سخرت لنا كل الامكانات التي تساهم في نجاح البرنامج.

