روبي تنافس في رمضان 2021 بمسلسل «شقة 6.. العين الثالثة»

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تستعد الفنانة المصرية روبي، للمنافسة في شهر رمضان المقبل بمسلسل تحت عنوان «شقة 6.. العين الثالثة»، وهو من نوعية الاثارة والتشويق والغموض.

مسلسل «شقة 6.. العين الثالثة»، يشارك في بطولته روبي، حمزة العيلي، شريف سلامة، ملك قورة، محمود البزاوي، صلاح عبدالله، هيا فياض، رحاب الجمل، وسيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، ومن اخراج محمود كامل.

على جانب آخر تعاقدت روبي مع المنتج وليد منصور على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم «شغل خواجات»، وهو من تأليف شادي سلامة.

كما انتهت روبي أخيرا من تسجيل أغنيتين من ألبومها الجديد الذي يحمل اسما مؤقتا «حته تانية»، والذي يتولى انتاجه وليد منصور أيضا.

الفنانة المصرية تتعاون في ألبومها الجديد مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، ومنهم أيمن بهجت قمر، وتوما، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، ومدين، وايهاب عبدالواحد، وبلال سرور، ورامي سمير، وتميم، وأحمد ابراهيم.

