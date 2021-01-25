تأجيل ثالث لفيلم جيمس بوند الجديد بسبب «كورونا»

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أرجئ اطلاق الفيلم الجديد من سلسلة مغامرات جيمس بوند مرة أخرى بسبب جائحة «كوفيد-19»، اذ أعلنت استديوهات «ام جي ام» أن عروض «نو تايم تو داي» ستبدأ في أكتوبر 2021. ونُشِر الاعلان عن هذا التأجيل الثالث بدايةَ على حساب العميل السري البريطاني الشهير في شبكة «تويتر»، مرفقاً بملصق الفيلم الذي يظهر فيه الممثل دانييل كريغ مرتدياً بزة بوند. وتسببت الجائحة في اقفال الآلاف من دور السينما في مختلف أنحاء العالم وأدّت الى الاخلال بالجدول الزمني لعروض معظم الانتاجات الكبرى، فيما ارتأت بعض الشركات عرض أفلامه بواسطة البث التدفقي للحد من خسارة الايرادات.

وكان منتجو بوند أعلنوا في الخريف أن اطلاق الفيلم الخامس والعشرين من السلسلة أرجئ الى أبريل 2021.

وأعلنت «ام جي ام» الخميس في بيان تلقته وكالة فرانس برس ان «نو تايم تو داي» سيعرض في أكتوبر 2021.

وكان من المقرر أصلا أن يقام العرض العالمي الأول للفيلم في مارس 2020 في لندن، لكنه أرجئ مرة أولى بسبب الوباء.

وفي الفيلم الذي يؤدّي فيه دانييل كريغ للمرّة الأخيرة دور العميل 007، يقرر جيمس بوند التقاعد ليتمتع بحياة هادئة في جامايكا. لكن راحة باله سرعان ما تنقطع عندما يأتي صديقه القديم من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي ايه» فيليكس ليتر طالباً منه المساعدة.

أما «الشرير» في القصة فيؤدي دوره الممثل الأميركي من أصل مصري رامي مالك الذي فاز بجائزة أوسكار عام 2019 لأفضل ممثل عن تأديته دور مغني فرقة «كوين» الشهير فريدي ميركوري، ومن أبرز المشاركين في الفيلم أيضاً الممثلان بن ويشو وكريستوف والتز والممثلات لاشانا لينش وليا سيدو وآنا دي أرماس. وتؤدي المغنية الأميركية الشابة بيلي ايليش الأغنية الرسمية للفيلم بعنوان «نو تايم تو داي».

