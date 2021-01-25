«البحرين السينمائي» أعلنت فتح باب المشاركة في المسابقة

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أعلنت ادارة مهرجان البحرين السينمائي عن فتح باب المشاركة في مسابقة الدورة الأولى من المهرجان. ومن المقرر أن يستمر تلقي طلبات المشاركة في المسابقة حتى يوم الاثنين الموافق 15 مارس المقبل 2021.

وكان نادي البحرين للسينما أكد عودة مهرجان البحرين السينمائي، ليقام خلال الفترة من 1 حتى 5 أبريل المقبل 2021، بعد الحصول على موافقة هيئة البحرين للثقافة والآثار، وبمراعاة جميع الضوابط الاحترازية الصحية الموصى بها من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

ويضم المهرجان مسابقتين، مسابقة عامة يمكن لجميع المخرجين المشاركة فيها، فيما تخصص المسابقة الأخرى للطلبة وهي مخصصة للطلبة البحرينيين فقط. وتشمل مسابقة المهرجان أربع فئات من الأفلام، هي الروائية القصيرة والوثائقية والتحريك وأفلام المرأة، علما بأن المشاركة في مسابقة المهرجان محصورة في المخرجين الذين يحملون جنسية احدى الدول العربية فقط.

ووضعت ادارة المهرجان تصورا جديدا لاقامته بمراعاة جميع الاجراءات الاحترازية، بحيث تعقد فعاليات المهرجان الملائمة للظرف الصحي في مملكة البحرين في شهر أبريل 2021، فيما تؤجل الفعاليات الأخرى التي يتعذر اقامتها، كعروض الأفلام والحفلات الجماهيرية، حتى موعد آخر في هذا العام 2021، سيتم الاعلان عنه لاحقا.

ومن المؤمل أن تشاهد لجنة تحكيم عربية الأفلام المشاركة في مهرجان البحرين السينمائي، وذلك لاختيار الأفلام الفائزة والاعلان عن نتائجها في شهر أبريل 2021، كما أشارت ادارة المهرجان الى أن هناك فعاليات صيفية محتملة تشمل عروضا وندوات حية ستُنَظَّم لاحقا في حال تعذر اقامة المهرجان بشكل كامل في شهر أبريل 2021، وذلك حرصا من الجهة المنظمة على اقامة مهرجان سينمائي متكامل، وتقديم حدث طال انتظاره من قبل عشاق السينما في المنطقة.

وكان مقررا أن تقام الدورة الأولى للمهرجان خلال الفترة من 4 الى 8 مارس 2020، قبل تأجيلها وجميع الفعاليات المتنوعة محليا ودوليا بسبب انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) في العام الماضي 2020، على الرغم من مشاركة ما يزيد على 200 فيلم تمثل مخرجين من 14 دولة عربية.

