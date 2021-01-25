الفساد في العراق.. «حيتان» في بحر من الاختلاسات

عربيات ودوليات

انتشرت وثائق تتحدث عن عقود وتلزيمات بأرقام مالية ضخمة تجاوزت المليارات، لمشاريع وملفات وهمية وتنفيعات شخصية في محافظة صلاح الدين العراقية. ونشرت وثيقة تتهم محافظ صلاح الدين عمار الجبوري بشراء اجهزة تعفير (تعقيم) بأكثر من 2 مليون دولار في وقت لاتتجاوز اسعار هذه الأجهزة الـ900 مليون دينار عراقي (أكثر من 600 الف دولار). وقال النائب عن صلاح الدين جاسم الجبارة، في وقت سابق ان محافظته تحتل النصيب الأكبر من الفساد، مشيرا الى ان المحافظة ومنذ 10 سنوات مثقلة بالمشاريع الوهمية. ولكن الصحافي العراقي مقداد الحميدان يؤكد ان «هناك اكثر من 13 ملف فساد في المحافظة، وأبرزها تأهيل وصيانة الكهرباء وتركيب كاميرات حرارية، ومستشفى قسطرة القلب، وصفقة وضع حاويات نفايات» حسب ما نقل موقع قناة « الحرة» الاخباري.

وأوضح الحميدان، في حديث للموقع ان «مركز قسطرة القلب كلفته مليارين و800 مليون دينار عراقي، في الوقت الذي تم اقرار المشروع بقيمة 5 مليارات، اي تمت مضاعفة السعر تقريباً».

وحسب مصادر مطلعة، فان المستندات كفيلة بالكشف عن حجم الفساد في محافظة صلاح الدين، وهي تتعلق بتجهيز كاميرات حرارية حيث تم ابرام اكثر من عقد لتجهيز كاميرات تعمل على الطاقة الشمسية في المحافظة، الأول كان بقيمة 28 مليار دينار عراقي، والثاني بـ 15 مليار دينار، مع المقاول نفسه. وغالبية هذه الكاميرات لا تعمل.

اما في خصوص «مركز السرطان» فقد تمت الموافقة على مشروع انشاء المركز بقيمة 16 مليار دينار عراقي، الا ان الوثائق تثبت وضع المشروع في قائمة المحافظة بقيمة 25 مليار دينار عراقي ومن ثم تم ابرام العقد بزيادة اكثر من 3 مليارات، وهي مبالغ مرصودة لمشروع لم ينفذ بعد.وأكدت المصادر انه تم اقرار مشروع انشاء مركز للسرطان في صلاح الدين منذ حوالى سنة ونصف السنة ولكن تحول المشروع الى قسم داخل مستشفى تكريت التعليمي الذي قامت بانشائه احدى المنظمات الدولية اساساً، في وقت ساهمت المحافظة في جزء بسيط فقط من التجهيزات».

وبالنسبة لملف الكهرباء فقد تم ابرام عقد بين المحافظة وأحد المقاولين لتجهيز مواد كهربائية لصيانة الشبكات في عموم المحافظة بقيمة حوالى 14 مليار دينار عراقي، في حين لم يشعر سكان صلاح الدين بأي تحسن لو بسيط في التيار الكهربائي.

وفي هذا السياق، اكد احد الأعضاء في مجلس المحافظة الذي رفض الكشف عن اسمه ان الوثائق جميعها صحيحة، وشدد على انه «بالنسبة للكهرباء تحديداً، فالصعوبة تكمن بأن الأوراق سليمة من حيث الشكل، الا ان هناك تلاعباً في اصل المبلغ، وانجاز المشروع صفر».

