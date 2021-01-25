واشنطن توقف برنامج اللاجئين العراقيين بسبب «عمليات سرقة»

عربيات ودوليات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ايقاف البرنامج الخاص بقبول اللاجئين العراقيين بشكل مؤقت بعد اكتشاف «خرق» تضمن سرقة معلومات ملفات مقدمي طلبات لجوء.

وقالت وكالة «بلومبرغ» ان وزارة الخارجية قررت وقف البرنامج بشكل طارئ لمدة 90 يوما بعد ان صدرت لائحة اتهام من قبل وزارة العدل الأميركية بحق ثلاثة اشخاص بتهمة سرقة بيانات سرية لنحو 1500 عراقي يبحثون عن ملاذ في الولايات المتحدة.

ووفقا للائحة الاتهام فان اثنين من المتهمين، اردني وروسي، كانا موظفين سابقين في دائرة الجمارك والهجرة الأميركية، تمكنا من الوصول الى معلومات المتقدمين وارسالها الى مواطن عراقي خلال الفترة من 2016 الى 2019. واحتوت البيانات على اسئلة قد يطرحها المحاورون على المتقدمين لطلبات اللجوء بالاضافة الى تقييمات لحالاتهم ومعلومات اخرى.

يقول المحققون ان عملية الاحتيال كان يديرها اوس موفق عبدالجبار، وهو مواطن عراقي يعيش في الأردن، رفض طلبه للحصول على صفة لاجئ في الولايات المتحدة في وقت سابق، بحسب صحيفة «واشنطن تايمز».

ووفقا للصحيفة فان الشخصين الآخرين المعنيين كانا موظفين في دائرة الهجرة الأميركية، احدهما في الأردن والآخر في روسيا، حيث تمكنا من الوصول الى مئات الملفات وسلماها الى عبدالجبار، الذي دفع لهما اكثر من الف دولار عن كل مرة، كما جاء في لائحة الاتهام.

وأكد المحققون ان المعلومات المسربة ربما تكون استخدمت لمساعدة عراقيين على صياغة طلبات لجوءهم ومحاولة الحصول على الموافقات عندما يتم رفضهم.

