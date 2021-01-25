«كورونا».. لقاح الجرعة الواحدة سيغير قواعد اللعبة

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عواصم - الوكالات: كشف مستشار البيت الأبيض وكبير خبراء الأوبئة في الولايات المتحدة، آنتوني فوتشي، ان اللقاح الذي تعمل شركة «جونسون آند جونسون» على تطويره ستتم المصادقة عليه خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين. وقال فوتشي في مقابلة مع قناة «MSNBC» الأميركية «سأكون متفاجئا ان (استغرق الأمر) اكثر من اسبوعين من الآن ليتم تحليل البيانات وصنع القرار». ويتميز لقاح «جونسون آند جونسون» عن لقاحي «فايزر» و«موديرنا» بأنه مكون من جرعة واحدة، بينما تحتاج اللقاحات الأخرى الى جرعتين بفاصل زمني يصل الى ستة اسابيع. وتتوقع «جونسون آند جونسون» ان تكون قادرة على طرح 100 مليون جرعة من لقاحها بحلول شهر ابريل القادم. وفي وقت سابق، صرح كبير مستشاري عملية «وارب سبيد» الهادفة لتسريع انتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا منصف سلاوي، بأن لقاح «جونسون آند جونسون» قد يرى النور في فبراير القادم اذا تمت الموافقة عليه في الموعد المرتقب. ووفقا للسلاوي، فان لقاح جونسون آند جونسون قد يشكل «تغييرا لقواعد اللعبة» في مواجهة الجائحة. ومن المتوقع ان يحقق لقاح «جونسون آند جونسون» وصولا اسرع الى مرحلة الذروة الوقائية في فترة لا تتعدى الأسابيع، كونه لا يحتاج جرعة اخرى بعد اسابيع من تلقي الأولى كبقية اللقاحات.

وأصيب اكثر من 97 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل اجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس الى مليونين و105 آلاف و808.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها انها وزعت اكثر من 41.4 مليون جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا اعطت منها 20.5 مليون جرعة الى الآن. وأوضحت انها توزع نوعين من اللقاح هما «موديرنا» و«فايزر-بيونتك» مضيفة ان اكثر من 3 ملايين شخص حصلوا على الجرعة الثانية.

وفي فرنسا، تراجع عدد المصابين بعدوى الفيروس في وحدات الرعاية الفائقة بواقع 16 حالة ؛ ليصبح العدد 2896 وهو اول انخفاض في اسبوعين بعد فترة من الزيادات الحادة. ويمثل عدد الأشخاص في العناية المركزة مؤشرا رئيسا لقدرة النظام الصحي على التصدي للجائحة.

من جهتها، ذكرت صحيفة «ديلي ميل» ان حكومة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، تستعد لاجبار القادمين من الدول التي يتزايد فيها خطر الاصابة بـ«كورونا» على البقاء في الحجر الصحي لمدة 10 ايام بعد وصولهم الى بريطانيا.

وفي اسبانيا، استقال الجنرال ميغيل انخيل فيارويا، رئيس اركان الجيش الاسباني، بعد تقارير عن حصوله على لقاح «كوفيد-19» قبل الفئات التي لها الأولوية لينضم بذلك الى عدد من المسؤولين، الذين اثاروا غضبا عاما بسبب تقارير عن تجاوز دورهم في الحصول على التطعيم.

