مصر تبدأ التطعيم.. والسيسي: العالم ينظر إلينا بدهشة

عربيات ودوليات

باشرت السلطات الصحية في مصر امس توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، على ان تكون البداية مع الطواقم الطبية. وذكرت وزارة الصحة المصرية ان عملية توزيع اللقاحات بدأت بتطعيم الأطقم الطبية في مستشفى للعزل بمحافظة الاسماعيلية. وكانت مصر تسلمت اول شحنة من اللقاحات التي طورتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية «سينوفارم»، في ديسمبر الماضي.

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السبت ان من المقرر ان تبدأ مصر حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام لقاح تنتجه شركة «سينوفارم» الصينية، التي تقول انه فعال بنسبة 79%. وقال السيسي في تعليقات مقتضبة خلال افتتاحه مشاريع تنموية عدة في محافظة بورسعيد «سنبدأ حملة تطعيم باللقاحات للأطقم الطبية والفئات التي تعاني من امراض مزمنة ثم الكبار في السن».

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قد اعلنت في وقت سابق هذا الشهر ان مصر ستتسلم ايضا 40 مليون جرعة غالبيتها من لقاح «أسترازينيكا/أوكسفورد» عبر تحالف «غافي» للقاحات والتحصين، بهدف تلقيح 20% من السكان البالغ عددهم 100 مليون نسمة. وسجلت مصر 160 الف اصابة بفيروس كورونا بينها اكثر من 8,850 وفاة. وحذر مسؤولون صحيون من ان معدل الفحوص المنخفض يعني ان عدد الاصابات الحقيقي قد يكون اعلى بعشر مرات على الأقل.

وقال السيسي ان بلاده «من الدول التي ينظر العالم لها باندهاش في مواجهة كورونا». واضاف «نحن من الدول الكثيرة التي ينظر العالم لها في موضوع كورونا باندهاش، لا تندهشوا كلها جنود لله، وربنا لا يسلط علينا جنوده».

وشدد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين، على ان مصر «لم تتأخر في بدء حملة التطعيم بلقاح «كورونا»، اذ ان الكثير من دول العالم لم تبدأ حتى الآن نظرا لقلة الكميات المتاحة من اللقاحات عالميا». وأكد انه «عندما يصل العدد الكافي من هذه اللقاحات الى البلاد ستبدأ حملات التطعيم».

