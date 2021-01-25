إيران تعرض «التعاون» مع أميركا في النفط وأمن الخليج

عربيات ودوليات

طهران - واشنطن - الوكالات: أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان من الممكن لبلاده ان تتعاون مع الولايات المتحدة بشأن النفط وأمن الخليج لكنه استبعد اي تعاون بخصوص اسرائيل. وساءت العلاقات بين طهران وواشنطن في عهد ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي انسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي وقعته ايران مع القوى الكبرى عام 2015 وأعاد فرض عقوبات اميركية كبلت الاقتصاد الايراني. ودعت ايران الى افعال «لا اقوال فحسب» بعد وقت قصير من اداء جو بايدين اليمين رئيسا للولايات المتحدة يوم الأربعاء وقال بايدين ان واشنطن ستنضم مجددا الى الاتفاق النووي اذا عاودت ايران الالتزام التام به.

وقال ظريف في مقابلة مع صحيفة «اعتماد» الاصلاحية «في رأيي الشخصي، يجب ان نحدد علاقتنا مع الولايات المتحدة: ان نقول للولايات المتحدة..لن نتعاون معكم بشأن قضية اسرائيل وسنختلف معكم». وأضاف ان ايران «لن تسمح لكم بالتدخل في شؤونها الداخلية، لكن لا مشكلة لدينا في العمل معكم في مسألة النفط. لامشكلة لدينا في ضمان امن الخليج رغم اننا نعتقد ان الوجود الأجنبي في الخليج يسبب انعدام الأمن، ويجب الا تكونوا هناك».

من جهة ثانية اكدت ايران استعدادها للمضي قدما دون التقيد بالاتفاق النووي اذا لم تحترم بقية الأطراف التزامها في حين حذرت واشنطن من الاستفزاز وشددت على انها تعمل مع حلفائها لمواجهة نفوذ طهران. وقال مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ان طهران فقدت الثقة كليا بأميركا والأوروبيين بشأن تنفيذ التزاماتهم ووعودهم وأضاف عراقجي «مستعدون للمضي من دون الاتفاق النووي اذا اراد الآخرون ذلك». وفي الوقت ذاته قال «ننتظر لنرى كيف سيصحح الرئيس الأميركي الجديد اخطاء ترامب».

في المقابل قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي ايميلي هورن ان «التهديدات القادمة» من ايران مرفوضة، وانها تدين بشدة ما وصفته بالتصرفات الاستفزازية. واوضحت هورن ان بلادها ستواصل العمل مع اصدقائها وشركائها «لمواجهة نفوذ ايران الخبيث».

وفي السياق ذاته، نقل موقع «أكسيوس»: ان مستشار الأمن القومي الأميركي يبحث هاتفيا مع نظيره الاسرائيلي الملف الايراني.

