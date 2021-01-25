بغداد تطلب من بايدن «فريقاً تفاوضياً» للحوار الاستراتيجي

عربيات ودوليات

في سياق التهديدات التي يواجهها العراق من تنظيم «داعش» قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ان بلاده تحتاج للدعم الخارجي. وقال ان بلاده ستطلب من ادارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن تحديد فريق تفاوضي لبحث بقاء قواتها العسكرية في البلاد.

وجاء تصريح حسين بعد ساعات من اعلان خلية الاعلام الأمني العراقي قتل عدد من مسلحي التنظيم في غارات لطائرات التحالف الدولي على مواقع للتنظيم في محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وفرضت قوات الأمن العراقية، امس تدابير امنية جديدة غير مسبوقة في العاصمة بغداد، بعد ايام من تفجير انتحاري مزدوج اودى بحياة 32 شخصا وأصاب اكثر من 100 آخرين.

وشملت التدابير الجديدة اغلاق غالبية الطرق القريبة من المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، حيث تقع السفارة الأميركية ومقر الحكومة. وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع» اكدت ان محافظة بغداد «لديها خطة لتوسعة نشر كاميرات المراقبة في عموم العاصمة»، مؤكدة ان هذا المشروع سيدار من جانب وزارة الداخلية. من جهة ثانية اعلن في بغداد عن مصادقة الرئاسة العراقية على اكثر من 340 حكماً بالاعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة وهي قيد التنفيذ وفق الاجراءات المتبعة في وزارة العدل. وأكد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية امس ان المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من جوانبها الدستورية والقانونية كافة بما فيها استنفاذ جميع طرق الطعن وعدم الشمول بالعفو العام رقم 27 للعام 2016 وهي قيد التنفيذ وفق الاجراءات المتبعة في وزارة العدل.

