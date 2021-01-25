إسرائيل تمنع أعمال ترميم قبة الصخرة!

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القدس المحتلة- الوكالات: منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، امس استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية في مصلى قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى المبارك.

وقال مدير لجنة الإعمار في الأقصى بسام الحلاق، لوكالة «وفا» الفلسطينية إن «قوات الاحتلال داهمت مصلى قبة الصخرة، ومنعت العاملين من استكمال اعمال الترميم، وهددتهم بالإبعاد وبالاعتقال في حال الاستمرار بالعمل». وأضاف الحلاق أن القوات منعت لجنة الأعمار في الأقصى، من تنفيذ أعمال صيانة وترميم في المصلى المرواني.

في غضون ذلك كشف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن لجنة أممية متخصصة بمكافحة العنصرية قبلت النظر في شكوى تقدمت بها دولة فلسطين ضد إسرائيل. وأضاف المالكي في حديث لتلفزيون فلسطين الرسمي أن الشكوى تقدمت بها فلسطين قبل نحو عامين للجنة القضاء على التمييز العنصري. وقال «كان هناك تقديم للشكوى، ثم مرافعات من طرفنا ومن الطرف الإسرائيلي، وانتظرنا حتى وافقت تلك الهيئة المعتمدة على الشكوى، والآن لدينا شكوى تمت الموافقة على النظر فيها»، بدون تحديد تاريخ قبول الشكوى.

من جهة ثانية، دعا الفلسطينيون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إضافة شركات جديدة قالوا إنها بدأت العمل مع المستوطنات الإسرائيلية إلى قاعدة بياناته التي تضم الشركات المتعاملة مع المستوطنات في الضفة الغربية.

وفي العام الماضي، حدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 112 شركة قال إن لها روابط تجارية بمستوطنات يهودية في الضفة الغربية. وذكر تقرير صدر في جنيف العام الماضي بعد تأجيل طويل أن 94 شركة من المؤسسات المعنية مقرها إسرائيل و18 في ست دول أخرى هي الولايات المتحدة وبريطانيا ولوكسمبورغ وهولندا وتايلند وفرنسا. وفي ذلك الحين قال متحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن التقرير ليس «قائمة سوداء» ولا يهدف لتصنيف أي أنشطة للشركات المعنية بأنها غير قانونية. لكن القضية لها حساسية كبيرة إذ إن من المحتمل استهداف الشركات المذكورة بحملات مقاطعة أو سحب استثمارات بهدف زيادة الضغوط على إسرائيل فيما يخص مستوطناتها.

