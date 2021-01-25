مظاهرات روسيا.. أول أزمة دبلوماسية مع إدارة جو بايدن

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موسكو- الوكالات افرجت الشرطة الروسية امس عن معظم الموقوفين في مظاهرات السبت، التي جرت في أكثر من 60 مدينة روسية، احتجاجا على اعتقال المعارض أليكسي نافالني، في حين قررت موسكو استدعاء السفير الأميركي لدى روسيا لتقديم توضيح بشأن ما تقول موسكو إنه دعم أميركي للمظاهرات في اول ازمة دبلوماسية مع ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن. ووجهت السلطات الروسية للموقوفين إداريا تهما بارتكاب مخالفات بسبب التظاهر غير المرخص له كما فتحت النيابة العامة 3 قضايا جنائية بحق بعض المتظاهرين المتهمين بالاعتداء على عناصر الأمن خلال المظاهرات. وجرت أكبر المظاهرات في العاصمة الروسية (موسكو)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ، حيث شارك في كل منهما نحو 20 ألف شخص، وشهدت أيضا عشرات المدن الأخرى احتجاجات مشابهة.

ومن المرتقب أن يتم استدعاء السفير الأميركي لدى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية؛ لتقديم توضيح بشأن ما تقول موسكو إنه دعم من واشنطن للمظاهرات غير المرخص لها، التي شهدتها روسيا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه سيتعين على السفارة الأميركية في موسكو توضيح سبب قيامها بنشر خرائط لتحركات المحتجين في المدن الروسية عشية انطلاق التظاهرات. وتساءلت زاخاروفا عما إذا كانت هذه الخطوة هي عبارة عن تعليمات يتم تقديمها للمحتجين من السفارة، وهي معطيات لم يقم بالإفصاح عنها حتى منظمي الاحتجاجات، وفق قولها. وقالت زاخاروفا إنه لو قامت السفارة الروسية في واشنطن بنشر خرائط لتحركات المحتجين الأميركيين باتجاه مبنى الكابيتول، لتسبب ذلك بهستيريا أميركية معادية لروسيا.

من جهتها دعت الخارجية الأميركية السلطات الروسية إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين بسبب ممارستهم لحقوقهم العالمية، وإلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن نافالني. وحثت الخارجية روسيا على التعاون الكامل مع التحقيق الدولي في تسميم نافالني، كما أدانت بشدة استخدام ما وصفتها بالتكتيكات العنيفة ضد المتظاهرين والصحافيين في روسيا.

ورأت الوزارة أن الحكومة الروسية تسعى إلى قمع الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وتهديد منصات التواصل الاجتماعي، واعتقال المشاركين المحتملين بشكل استباقي. بدوره، قال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي إنه يقف مع المتظاهرين الروس، وإنه يجب على الولايات المتحدة والعالم الوقوف معهم. وأضاف شيف في تغريدة على تويتر أن الروس يخرجون إلى الشوارع في البرد القارس للمطالبة سلميا بالحرية وحقوق الإنسان لجميع مواطنيهم ووضع حد للفساد، والإفراج فورا عن نافالني.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الكندية في تغريدة على تويتر إن «كندا تشعر بقلق عميق إزاء اعتقال متظاهرين وإعلاميين في أعقاب الاحتجاجات السلمية في روسيا». وأضافت «نحض السلطات الروسية على احترام حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن الأشخاص المعتقلين».

