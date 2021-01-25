الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليبية

عربيات ودوليات

رحبت جامعة الدول العربية بالتفاهمات التي توصل اليها وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين في الاجتماعات، التي استضافتها المملكة المغربية ببوزنيقة يومي 22 و 23 يناير الحالي.

وجاء ترحيب الجامعة بشأن توحيد المؤسسات الليبية وشاغلي المناصب السيادية للدولة، وفق الاطار الذي ينظمه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن الجامعة تدعم جميع الجهود الوطنية التي ينخرط فيها الأشقاء الليبيون، في سبيل التوصل الى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد. وأشاد المصدر في هذا الخصوص بالتفاهمات التي توصل اليها وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة خلال الاجتماعات التي استضافتها الحكومة المصرية في مدينة الغردقة بخصوص الترتيبات الدستورية التي تمهد للانتخابات المقرر اجراؤها في البلاد نهاية العام الحالي. وأعرب المصدر عن ثقته في ان هذا التقدم المهم سيسهم في حلحلة الأزمة الليبية، ودفع مسارات التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتصل بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وتوحيد المؤسسات الليبية، وتنفيذ احكام اتفاق وقف اطلاق النار، والشروع في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وكانت جولة من الحوار الليبي قد عقدت بمدينة بوزنيقة على مدى يومي 22 و 23 يناير الحالي، بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب، خصصت لمناقشة تقسيم المناصب السيادية وأسماء من سيتولون هذه المناصب. واتفق الوفدان على دعم الجهود المبذولة في ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا، وعلى تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الاجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا، ومن بينها تصميم نماذج الترشح ودعوة المرشحين والتأكد من مطابقة الترشيحات قبل احالتها الى مجلسي النواب والدولة للبت فيها. واتفق المشاركون في الحوار السياسي على اجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2021، بالاضافة الى ضرورة اصلاح السلطة التنفيذية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.

