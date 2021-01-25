أتالانتا أسقط ميلان بالثلاثة

دوليه

ألحق أتالانتا بمضيفه ميلان هزيمة ثانية هذا الموسم وكانت مذلة 3-0 في معقله «سان سيرو» إلا أن ذلك لم يمنع «روسونيري» من حسم لقب «بطل الخريف» الشرفي نتيجة تعادل ملاحقه وجاره إنتر مع مضيفه أودينيزي 0-0 أول من أمس في المرحلة 19 من الدوري الإيطالي.

ودخل ميلان، الباحث عن لقبه الأول منذ عام 2011، اللقاء باحثا عن إنهاء مرحلة الذهاب في الصدارة بغض النظر عن نتيجة ملاحقه إنتر حيث كان فريق المدرب ستيفانو بيولي بحاجة الى التعادل لتحقيق هذه الغاية.

لكن أتالانتا الذي انتفض في الأسابيع الأخيرة بعد بداية متذبذبة للموسم وحافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثالثة عشرة تواليا إن كان محليا أو قاريا، كان له كلمة مختلفة وتمكن من الحاق الهزيمة الثانية برجال بيولي بعد التي تلقوها في السادس من الشهر الحالي على أرضهم أيضا ضد يوفنتوس حامل اللقب 1-3.

وأقر بيولي أن «أتالانتا كان أفضل منا هذه الأمسية. الخسارة ممكنة ضد فريق قوي (مثل أتالانتا). إنه دوري تنافسي جدا. ندرك بأن الأمور صعبة، لكننا هناك، في الصدارة، ونريد أن نقول كلمتنا». ورأى أن «الخسارة أمام يوفنتوس وأتالانتا ليس بالشيء الذي يدعونا للخجل. إنهما فريقان من أعلى المستويات أينما لعبا... سنحلل الهزيمة لنرى أين يمكننا أن نتحسن والتركيز على المباراة التالية».

ورغم الهزيمة بقي ميلان متصدرا بفارق نقطتين عن جاره إنتر الذي سقط في فخ أودينيزي واكتفى بالتعادل من دون أهداف، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين غدا في ربع نهائي الكأس. وفي المواسم الـ26 الماضية، كان لقب الدوري من نصيب بطل الخريف في 19 مناسبة، ما دفع بيولي الى التفاؤل قائلا «إذا كان هذا الأمر يجلب الحظ الجيد، فهو مرحب به. نعلم ما بإمكاننا فعله. نعلم أين نحن بحاجة الى التحسين، وما هي قدراتنا».

من جهته، رفع أتالانتا رصيده الى 36 نقطة في المركز الرابع موقتا، ليتحضر بأفضل طريقة لمواجهته المزدوجة مع لاتسيو الأربعاء في ربع نهائي الكأس والأحد في الدوري.

واسترد روما اعتباره من ضيفه سبيزيا وخفف الضغط عن مدربه البرتغالي باولو فونسيكا، بفوزه عليه في الوقت القاتل 4-3 بفضل لورنتسو بيليغريني.

ودخل نادي العاصمة اللقاء على خلفية تعادل مع إنتر 2-2 ثم هزيمة قاسية أمام جاره لاتسيو 0-3 في المرحلتين الماضيتين، قبل أن تحصل المفاجأة بخروجه الثلاثاء من الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس بخسارته على أرضه بعد التمديد على يد سبيزيا 2-4 بعد أن أكمل اللقاء بتسعة لاعبيه منذ أوائل الشوط الإضافي الأول، ثم تم تخسيره المباراة 0-3 لاجراء فونسيكا ستة تبديلات بدلا من خمسة.

وتسبّب هذا الخروج المذل بالحديث عن رحيل فونسيكا عن الفريق، وحتى أن بعض وسائل الاعلام المحلية تحدثت عن أن نادي العاصمة وقع بالفعل عقدا مبدئيا مع المدرب السابق لميلان ويوفنتوس ماسيميليانو أليغري لخلافة البرتغالي.لكن الفوز بمباراة السبت والذي تحقق بصعوبة بالغة قد يؤجل الحديث عن إقالة البرتغالي الموجود في منصبه منذ صيف 2019.

