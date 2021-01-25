سيتي تفادى الخروج من الكأس

دوليه

تفادى مانشستر سيتي الحرج والخروج من كأس الاتحاد الإنكليزي على يد فريق مغمور اسمه تشلتنهام فغلبه 3-1 في الدور الرابع من المسابقة.

وكاد مانشستر سيتي أن يلقى نفس مصير أرسنال لكن أمام تشلتنهام تاون من الدرجة الثالثة الذي أحرج فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بعدما تقدم عليه في الدقيقة 59 عبر آلفي ماي.

وبغياب البلجيكي كيفن دي بروين وكايل ووكر للإصابة والأرجنتيني سيرخيو أغويرو بسبب فيروس كورونا، انتظر الـ «سيتيزينس» حتى الدقيقة 81 للتعادل عبر فيل فودن، قبل أن يخطفوا الفوز في الرمق الاخير بواسطة البرازيلي غابريال جيزوس (84) والإسباني فيران توريس (4+90).

ويلتقي سيتي في الدور الخامس مع سوانسي سيتي من الدرجة الأولى الذي فاز على نوتنغهام فورست (أولى أيضا) 5-1. وفي مباراة آخرى حقق ساوثمبتون الفوز على ضيفه أرسنال حامل اللقب بهدف دون رد في إطار الدور الرابع من المسابقة.

وأقيمت المباراة على ملعب سينت ماري معقل ساوثمبتون، الذي تمكن من حسم انتصاره بهدف سجله مدافع أرسنال، البرازيلي غابرييل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 24.

وحاول فريق المدفعجية أن يستعيد التوازن ويعود إلى اللقاء إلا أن محاولاته لم تكلل بالنجاح حتى بعد أن دفع مدرب الفريق ميكيل أرتيتا ببعض لاعبيه الأساسيين في الشوط الثاني أمثال الفرنسي ألكسندر لاكازيت ونجم الفريق الصاعد بوكايو ساكا.

يذكر أن أرسنال هو حامل لقب المسابقة، وذلك عندما تغلب على تشلسي بهدفين مقابل هدف في نهائي النسخة الماضية الذي أقيم في الأول من أغسطس العام الماضي.

