موناكو زاد محن مرسيليا

دوليه

زاد موناكو محن ضيفه مرسيليا عندما قلب عليه الطاولة محولا تخلفه الى فوز 3-1 على ملعب «لويس الثاني» في الإمارة أول من امس في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي. واستهل مرسيليا المباراة بأفضل طريقة ممكنة عندما افتتح التسجيل مبكرا وتحديدا الدقيقة 12 بعدما استغل الصربي نيمانيا رادونييتش كرة خلف الدفاع في الجهة اليسرى من الكرواتي دويي تشاليتا-كار، فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة قبل ان يلعبها بيمناه على يسار الحارس بنجامان لوكونت (12).

لكن موناكو قلب الطاولة في الشوط الثاني، وبدأه بإدراك التعادل مطلعه عبر التشيلي غييرمو ماريبيان بضربة رأسية اثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى انبرى لها الروسي ألكسندر غولوفين، أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ستيف مانداندا الذي اكتفى بمراقبتها وهي تعانق شباكه (48). وبالطريقة ذاتها منح أوريليان تشواميني التقدم لموناكو عندما استغل كرة من ركلة ركنية من الجهة اليسرى انبرى لها ايضا غولوفين وتابعها برأسه على يسار مانداندا (75).

ووجه المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش، بديل وسام بن يدر، الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة سددها بيمناه قوية في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس مانداندا (90+2).

