فوز ماينتس وفولفسبورغ

دوليه

أسدى ماينتس وفولفسبورغ خدمة إلى بايرن ميونيخ حامل اللقب للابتعاد سبع نقاط في الصدارة عندما تغلب الأول على مطارده المباشر لايبزيغ 3-2، والثاني على مضيفه باير ليفركوزن الثالث 1-0 أول من أمس في المرحلة الثامنة عشرة من بطولة ألمانيا.

في المباراة الأولى، كان لايبزيغ البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الأميركي الواعد تايلر أدامس (21 عاماً) عندما استغل كرة مرتدة من الحارس روبن تسينتنر إثر تسديدة قوية من خارج المنطقة للمهاجم النمسوي مارسيل سابيتسر (15)، وأدرك ماينتس التعادل بواسطة الفرنسي السنغالي الأصل موسى نياخاتيه بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة (24).

ومنح المدافع الدولي مارسيل هالستنبرغ التقدم مجدداً للضيوف من تسديدة بيسراه من داخل المنطقة (30)، وردّ نياخاتيه مرة أخرى مدركاً التعادل بعد 5 دقائق (35)، قبل أن يسجل اللوغسمبورغي لياندرو باريرو هدف الفوز لأصحاب الأرض (50).

وهي الخسارة الثانية للايبزيغ في مبارياته الأربع الأخيرة التي حقق خلالها فوزاً واحداً، والثالثة هذا الموسم، فتجمّد رصيده عند 35 نقطة.

في المقابل، حقق ماينتس فوزه الثاني هذا الموسم ففض مؤقتاً شراكة المركز الأخير مع شالكه معززاً موقعه في المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 10 نقاط بفار ثلاث نقاط أمام شالكه، وبفارق سبع نقاط خلف أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز الخامس عشر الأخير الذي يبقي صاحبه في الدرجة الأولى والذي مني بخسارة مذلة على أرضه أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت 1-5.

