الدنمارك وإسبانيا والمجر أول المتأهلين في «مونديال اليد»

دوليه

باتت منتخبات الدنمارك والمجر وإسبانيا أول المتأهلين الى الدور ربع النهائي لبطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر حتى نهاية الشهر الجاري، فيما أحبط منتخب قطر مفاجأة بحرينية وتغلب على جاره 28-23 اول من امس في الجولة الثانية من المجموعتين الاولى والثانية للدور الرئيس.

في المجموعة الثانية على الصالة الرئيسة في ستاد القاهرة الدولي، تابعت الدنمارك حملة الدفاع عن اللقب الذي احرزته للمرة الاولى في تاريخها في النسخة الماضية التي استضافتها مع ألمانيا عام 2019، عندما تغلبت على اليابان 34-27.

وصمدت اليابان في الشوط الاول وانهته متخلفة بفارق هدفين (17-19)، لكنها انهارت في الثاني وخسرت بفارق 7 اهداف.وهو الفوز الخامس على التوالي للدنمارك محققة العلامة الكاملة حتى الان، فعززت موقعها في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط بعدما دخلت الدور الرئيس برصيد 4 نقاط، فحجزت بالتالي البطاقة الاولى عن المجموعة.ويتأهل الى الدور ربع النهائي متصدر ووصيف كل من المجموعات الاربع في الدور الرئيس.

وتتفوق الدنمارك بفارق نقطتين عن الارجنتين التي حققت فوزا مفاجئا على كرواتيا 23-19، وثلاث نقاط عن الاخيرة التي تراجعت الى المركز الثالث، و4 نقاط عن قطر التي أنعشت آمالها في بلوغ الدور ربع النهائي بفوزها الصعب على جارتها البحرين 28-23. وجاء الشوط الاول متكافئا حسمته البحرين رابعة بطولة آسيا 14-13.

لكن في الثاني، استعاد العنابي زمام المبادرة بعد تألق معظم لاعبيه، وعلى رأسهم حارس المرمى المخضرم دانيال ساريتش (43 عاما)، لتحسم قطر دربي الخليج بفارق خمسة أهداف 28-23.

وحصد جائزة رجل المباراة رافايل كابوتي (9 أهداف) لاعب منتخب قطر.

واضاف فرانكيس مارسو 8 أهداف لقطر بطلة آسيا ووصيفة مونديال 2015 على أرضها، فيما كان محمد أحمد افضل مسجل للبحرين مع خمس محاولات ناجحة.

وبعدما كان مصير كرواتيا بيدها في التأهل الى ربع النهائي، باتت الان يتوقف على فوزها على الدنمارك وخسارة الارجنتين امام قطر اليوم.

وفي المجموعة الاولى، حجزت المجر وإسبانيا بطاقتي المجموعة الأولى بفوزهما على بولندا 30-26 والأوروغواي 38-23 على التوالي. وعززت بولندا موقعها في صدارة المجموعة برصيد ثماني نقاط وضمنت بلوغها ربع النهائي للمرة الثالثة في النسخ الخمس الأخيرة للمونديال، بفارق نقطة واحدة أمام إسبانيا، وهما سيلتقيان اليوم في قمة ساخنة لتحديد بطل المجموعة.

