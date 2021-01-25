البناي: جميع المسحات سلبية الأزرق... «راح للبصرة»

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يغادر وفد الأزرق ظهر اليوم إلى مدينة البصرة العراقية عن طريق البر تمهيداً لمواجهة المنتخب العراقي ودياً الأربعاء المقبل ضمن استعدادات الفريقين للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وتضم قائمة الازرق 23 لاعباً هم: سليمان عبدالغفور، حسين كنكوني، سعود الجناعي، فهد الهاجري، محمد العازمي، فهد حمود، علي عتيق، حمد القلاف، عبدالعزيز بن ناجي، عبدالله عمار، خالد شامان، مهدي دشتي، ناصر فالح، عبدالعزيز وادي، فواز عايض، بدر المطوع، بندر السلامة، مبارك الفنيني، أحمد الزنكي، عيد الرشيدي، يوسف الرشيدي، شبيب الخالدي وفيصل عجب. ويجري لاعبو المنتخب اليوم تدريباً صباحياً قبل المغادرة إلى البصرة، في الوقت الذي طالب فيه مدرب الأزرق أندريس كاراسكو بتدريب آخر عصراً بعد الوصول، بينما وصل وفد المنتخب العراقي أول من أمس الى البصرة وأجرى تدريباته تحت قيادة مدربه السلوفيني ستريشكو كاتانيتش.في سياق متصل، أكد رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة د. عبدالمجيد البناي أن المسحات التي اجريت للوفد اول من امس جاءت جميع نتائجها سلبية، مضيفا ان النتائج السلبية تؤكد حرص الاتحاد والاندية واللاعبين على تطبيق الاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وتوجه البناي بالشكر الى وزارة الصحة وعلى رأسها الوزير الشيخ الدكتور باسل الصباح والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف والدكتور فهد القملاس والدكتور عواطف الشمري الذين بذلوا جهودا حثيثة وحرصوا على تسهيل اجراءات المسحات وتوفير جميع احتياجات الوفد.

وسيدير المباراة التي يحتضنها ستاد جذع النخلة الدولي طاقم تحكيم قطري يضم الدولي سلمان فلاحي، وفيصل الشمري مساعد أول وجمعة بورشيد مساعد ثان والحكم الرابع الدولي العراقي واثق محمد، فيما سيكون علاء عبد القادر مراقبا للحكام.

من جانب آخر، اجتمع رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف مع سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي في مقر السفارة وبناء على دعوة من السفير الصافي، وناقش الطرفان التريبات الخاصة بالمباراة، فيما توجه اليوسف بخالص الشكر الى السفير العراقي لحرصه على متابعة كافة الاجراءات المتعلقة بمغادرة وفد الأزرق الى البصرة.

على صعيد متصل قدم رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم اعتذاره عن عدم حضوره إلى العراق، لمشاهدة المباراة. وقال وزير الشباب والرياضة في تصريح صحافي، إن الوزارة تلقت اعتذار رئيس الاتحاد الآسيوي، لعدم قدرته على الحضور إلى مدينة البصرة في المباراة الودية المرتقبة بين العراق والكويت. وأضاف أن رئيس الاتحاد الآسيوي، أرسل رسالة الاعتذار مبررا عدم حضوره بجدوله المزدحم وارتباطات مهمة ضمن منهاج عمله حالت دون الحضور في المباراة متمنيا للعراق مزيدا من التقدم في مساعيه لاحتضان البطولات والمباريات الدولية.

