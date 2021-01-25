العربي.. «نقطة» للانطلاق

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شهدت الجولة الأولى لدوري الدرجة الممتازة التي اختتمت أول من أمس تعادلاً وحيداً و4 انتصارات وضعت القادسية والساحل والسالمية والنصر في صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما اكتفى الكويت حامل اللقب بنقطة واحدة من تعادله مع العربي أول من أمس، في الوقت الذي تعرضت فيه أندية كاظمة والشباب وخيطان والفحيحيل للخسارة الأولى. وربما تكون نتيجة التعادل بين الأبيض والأخضر محبطة للأول الساعي لاحراز لقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي، لكنها في المقابل تعتبر مشجعة للعربي الباحث عن العودة الى منصات التتويج والمنافسة على مسابقة الدوري. ورغم الحماس الذي شهده لقاء الفريقين الا أن المستوى لم يرق الى المستوى المطلوب خصوصاً من جانب الكويت الذي فشل في تشكيل خطورة على مرمى سليمان عبدالغفور باستثناء مرات قليلة جداً. في حين عاني العرباوية كثيراً للوصول الى مرمى حميد القلاف وانتظروا نزول الشاب سلمان العوضي صاحب هدف التعادل في الدقائق الأخيرة. ولا شك أن النتيجة تعتبر جيدة للأخضر الذي لعب المباراة دون قلبي دفاعه أحمد ابراهيم وأحمد الصالح المصابين، وفي انتظار محترفه السوري الجديد علاء الدالي، بينما لم يشارك حسين الحربي المنتقل حديثاً من الكويت. ويمنح تعثر الكويت المرشح الأبرز للقب، بقية المنافسين دفعة معنوية للتمسك بالصدارة خصوصاً القادسية الذي ظهر بصورة جيدة أمام الفحيحيل وسجل انتصاراً مستحقاً بنتيجة 4-1 رغم الغيابات التي يعاني منها، كما قدم السالمية عرضاً جيداً جداً بقيادة مدربه الوطني محمد المشعان، ومع أن السماوي أنهى المباراة بالفوز على كاظمة بنتيجة 2-1 إلا أن هذه النتيجة لم تعبر عن سير المباراة، فهجوم السالمية أضاع الكثير من الفرص التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، أما كاظمة فاستمر على حالة عدم التوازن التي يمر بها الفريق منذ فترة ليست قصيرة. وسجل النصر بداية جيدة تؤكد استمرار الفريق في المنافسة بعد العروض القوية التي قدمها في دوري التصنيف، رغم أن الشباب ظهر هو الآخر بصورة جيدة وكان يستحق نقطة على الأقل أمام العنابي. وربما تكون النقاط الثلاثة التي حصدها الساحل أمام خيطان هي الأغلى لأن فريق المدرب محمد دهيليس يسعى لتجميع أكبر عدد ممكن من النقاط لضمان البقاء مع الكبار والابتعاد عن منطقة الخطورة.

