الكويت تنظم «الرماية الآسيوية» عن بُعد

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أفاد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي ان الكويت ستنظم البطولة الآسيوية الأولى للعبة خلال الفترة من 29 الى 30 يناير الحالي عبر خاصية «الأونلاين»، بناء على طلب من الاتحاد القاري برئاسة الشيخ سلمان الحمود.

وقال العتيبي وهو أمين عام الاتحاد الاسيوي إن اللجنة المنظمة العليا للبطولة تعمل على قدم وساق لانهاء جميع الأستعدادات لهذه البطولة والتي تقام بنظام «الأونلاين» بسبب جائحة كورونا التي ألمت بالعالم أجمع، وأضاف أن البطولة ومنذ الاعلان عن تنظيمها لاقت ترحيبا كبيرا من قبل الاتحادات الوطنية حيث أعلنت حتى الآن 16 دولة مشاركتها في هذه البطولة التي تضم رمايات السكيت والتراب والمسدس والبندقية ضغط هواء 10 أمتار للرجال والسيدات.

وذكر العتيبي أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي عبرت عن رغبتها باقامة مثل هذه البطولة كي يبقى رماة الاتحادات الوطنية على استعداد للاستحقاقات القادمة، وخاصة دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام خلال شهر أغسطس من العام الحالي بمدينة طوكيو اليابانية، ولكي يبقوا في جو المنافسات الدولية وتحفيزهم على الاستمرار بالتدريبات والعمل بجد واجتهاد لمواصلة الانجازات.وقال العتيبي ان اللجنة المنظمة للبطولة اعتمدت الحكام الدوليين المشرفين على المسابقات في كل دولة ومنسقين يرسلون النتائج أولا فأولاً، موضحا أن الرماة المشاركين في البطولة تم تصنيفهم واعتماد أسمائهم على ان يتنافس الرماة في كل بلد ثم ترسل النتائج الى الدولة المنظمة للبطولة وهي الكويت، حيث يتم تجميع كل النتائج المعتمدة ومن ثم اعلان الفائزين في كل مسابقة.

