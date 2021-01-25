بروتوكول صحي خاص لـ «مونديال الأندية»

محلية

أكدت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية «قطر 2020» جاهزيتها الكاملة لاستضافة مباريات النسخة السابعة عشرة من البطولة العالمية التي ستقام على ستادي أحمد بن علي والمدينة التعليمية خلال الفترة من الرابع وحتى الحادي عشر من فبراير المقبل وبمشاركة ستة أندية.

وكشفت اللجنة المنظمة في مؤتمر صحفي عقدته اول من امس عن البروتوكول الصحي الذي سيتم تطبيقه خلال فترة المونديال بهدف المحافظة على صحة وسلامة كافة المشاركين في البطولة .

وأدار المؤتمر علي الصلات مدير العلاقات الاعلامية باللجنة المحلية المنظمة، فيما أكدت فاطمة النعيمي مدير ادارة الاتصال باللجنة العليا للمشاريع والارث، أن بطولة كأس العالم للأندية هذا العام التي تستضيفها قطر للمرة الثانية توالياً، ستختلف كثيراً عن نسخة العام الماضي بسبب الاجراءات الاحترازية والصحية.

وقالت النعيمي، خلال كلمتها في المؤتمر، ان اللجنة المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة ستطبق بروتوكولا صحيا شاملا خلال البطولة، لافتة الى وجود اجراءات احترازية مطبقة في عملية بيع وشراء التذاكر وحضور الجماهير أرض الملعب، حيث بدأ طرح التذاكر على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم من يوم امس.

وشددت على أنه وفقا للاجراءات الاحترازية المطبقة، فان المؤتمرات الصحفية في مونديال الأندية سواء قبل أو بعد المباريات ستقام عبرالتواصل المرئي، مشيرة أيضا الى أن البطولة لن تشهد فعاليات مصاحبة خاصة بالجماهير كما هي العادة في الأحداث الرياضية الكبرى التي تنظمها قطر.

بدوره، اعتبر جاسم الجاسم رئيس لجنة العمليات والمنشآت في كأس العالم للأندية أن استضافة مونديال الأندية للعام الثاني تواليا فرصة لتجربة ملاعب كأس العالم، مشيرا الى أن 90 % من العمليات التجريبية التي سيتم تنفيذها في مونديال الأندية 2020 سيتم تطبيقها في مونديال 2022.

وقال الجاسم، ان معايير تنظيم مونديال الأندية هذا العام تختلف عن العام الماضي في ظل أزمة كورونا والاجراءات الاحترازية المتخذة من وزارة الصحة، معتبرا أن نجاح البروتوكول الصحي في تجربتي دوري أبطال آسيا وكأس أمير قطر، جعل «الفيفا» يوافق على اقامة مونديال الأندية بحضور الجماهير.

وشدد الجاسم على جاهزية ملعب أحمد بن علي بنسبة 100 % لاستضافة مباريات مونديال الأندية، مشيرا الى أن استبعاد ستاد خليفة الدولي من استضافة المباريات، جاء بعد تقليل مدة البطولة اثر انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كما أن ستاد خليفة الدولي تم تجربته بصورة مميزة في مونديال الأندية الذي استضافته قطر في 2019.

من جهته، قال الدكتور عبدالوهاب المصلح مستشار وزير الصحة لشؤون الرياضة، ان وزارة الصحة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة وضعت بروتوكولا صحيا خاصا وشاملا لجميع الاجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها قبل وأثناء البطولة مثلما حدث في البطولات السابقة. وأضاف المصلح، في المؤتمر الصحفي، أن نظام الفقاعة الطبية سيتم تطبيقه على جميع المشاركين في مونديال الأندية، حيث سيطلب منهم اثبات عدم الاصابة بفيروس كورونا، ومن ثم اجراء فحص لهم عند الوصول الى مطار الدوحة، وبعدها سيدخل الجميع الفقاعة بحيث يكون قادرا على التدريب وخوض المباريات، مع عدم الاختلاط بالخارج.

