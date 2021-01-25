من يحاسب «الفار» على الأخطاء؟

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تحرص لجنة الحكام في اتحاد الكرة على تقييم حكام المباريات بعد كل جولة من خلال الاجتماع معهم وتوضيح الاخطاء اذا ما وقعت من قبل الحكام وعلى ضوئها يتم التقييم. وقد تفرض عقوبات بحق الحكم اذا ما كانت لديه اخطاء فادحة وذلك حسب التصريحات والتأكيدات التي دائما ما يكررها رؤساء اللجنة ولكن يبقى هناك تساؤل يطرح نفسه حكام تقنية «الفار») من يحاسبهم؟ وما العقوبات التي تفرض عليهم؟ لان كثيرا ما نرى هناك اخطاء من قبلهم، وفي الجولة التالية تجد حكام «الفار» يديرون المباريات وكأنها مكافأة لهم. وبذلك حكام «الفار» خلال لقاء العربي والكويت علي محمود وسيد محمود من يحاسبهما على تغافلهما عن الخطأ الذي قام به المحترف عبدول سيسكو ضد بندر السلامة عندما امسك به في لعبة مشتركة داخل منطقة الجزاء ليوقعه على الارض امام مرأى الحكم عبدالله جمالي وبمتابعة تقنية الحكم المساعد «الفار» التي يبدو ان كاميراتها تعطلت في تلك اللقطة.