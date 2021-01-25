العربي والكويت.. مواجهة حاسمة في «الطائرة»

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يتواجه الكويت مع العربي في 05:00 مساء اليوم في لقاء حاسم ضمن الجولة قبل الأخيرة في دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة والتي تشهد لقاء آخر يجمع القادسية مع كاظمة في 07:00 مساء، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.ويتساوى الكويت والعربي وكاظمة في صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة، يأتي بعدهما القادسية بـ 12 نقطة والجهراء 10 نقاط، وأخيراً الشباب 8 نقاط. ويسعى الكويت الى الثأر من الأخضر الذي هزمه في الدور الأول والمحافظة على الصدارة، ويضم الكويت مجموعة مميزة من اللاعبين بقيادة المدرب التونسي خالد بلعيد الذي يعول على لاعبيه عبدالله جاسم، عبدالله بوفتين، عبدالعزيز نجم، عبدالرحمن العتيبي والمحترف البرازيلي الفياندرو اغويرا فيما تحوم الشكوك حول مشاركة النجم عامر السليم بسبب الاصابة. في المقابل يطمح العربي الى مواصلة تقديم عروضة القوية وتحقيق انتصار جديد يمكنه من الاستمرار في صدارة البطولة. ويقود المدرب الايراني جواد شمامي الأخضر وهو يعتمد على نجوم الفريق مبارك عبدالهادي، محمد سويد، على رمضان والمحترف البلغاري فينيلين كادانكوف. وفي المباراة الثانية تشتد المنافسة بين كاظمة والقادسية حيث يطمح البرتقالي الى تكرار فوزه الذي حققه على الأصفر في القسم الأول ومواصلة مزاحمة العربي والكويت على الصدارة، فيما يطمح القادسية الى استثمار انتصاره في الجولة الماضية على الكويت والاستمرار بتقديم العروض القوية وتحقيق انتصار جديد على البرتقالي.

