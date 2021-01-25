فوز السالمية وبرقان في «اليد»

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واصل السالمية وبرقان شراكتهما في المركز الخامس بعد أن رفعا رصيديهما الى 10 نقاط، بفوز الأول على خيطان 29-25، والثاني على القرين 33-26 ضمن الجولة الـ 12 من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد أول من أمس.

وفي المباراة الأولى تمكن السالمية من تحقيق انتصار جديد على حساب خيطان متذيل الترتيب الذي بقي على رصيده السابق نقطتين. وقدم السماوي عرضاً لافتاً مكنه من تحقيق الانتصار دون صعوبة.

وفي المباراة الثانية تسيد برقان اللقاء منذ البداية وتمكن من احراز فوز سهل بفارق 7 أهداف، في حين بقي القرين عند رصيد 3 نقاط في المركز السابع.

