كريم قاسم في لجنة تحكيم جوائز «Digital Studio» العالمية

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وقع الاختيار على النجم كريم قاسم من قبل مجلة Digital Studio العالمية ليكون ضمن لجنة تحكيم مسابقة الجوائز بدورتها الـ17 لعام 2021 وتضم لجنة تحكيم هذا العام بالاضافة الى النجم كريم قاسم كلا من المخرجة السعودية شهد أمين، أماندا تورنبول المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Amanda Turnbull Associates، ديما مغلسة محاضرة أفلام في جامعة Middlesex دبي، وسيتم الاعلان عن الفائزين والجوائز في شهر مارس بدبي. يذكر أن النجم كريم قاسم ظهر على غلاف مجلة Digital Studio في عدد شهر سبتمبر والذي تحدث فيه عن تجربة انتاجه لأول فيلم قصير له بعنوان «الحفرة» والذي يدخل به عالم الانتاج السينمائي كما تحدث عن صناعة الأفلام في الشرق الأوسط وكيف يمكننا أن ننتج أفلاماً بطرق بديلة تشجع الشباب على خوض التجربة دون الحاجة الى ميزانيات ضخمة.

