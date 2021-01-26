بيلين كشفت عن مشاريعها الجديدة

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كشفت النجمة التركية ?بيلين كارهان? عن تحضيرها لمسلسل جديد بالاضافة الى انها بدات تصوير مشاهدها في فيلمها السينمائي الجديد «الأمواج والآثار» كما عقدت لقاءات عمل لمشروع برنامج تلفزيوني تقوم بتقديمه.

الجدير ذكره ان الفيلم السينمائي «أمواج وآثار» يتحدث عن قصة مؤثرة بين أم وابنتها وتراهن الشركة المنتجة للعمل على نجاحه خصوصا وأن بيلين كارهان من أكثر الممثلات الشهيرات في تركيا اللواتي تحظين بنسب متابعة عالية خصوصا بعد خوضها دور السلطانة مريم في مسلسل «حريم السلطان» وتحقيقه نجاحا لافتا في تركيا والعالم العربي.

