تركي المطيري: هدفنا النهوض بجودة المحتوى

إضاءات

أعلن وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع التلفزيون تركي المطيري عن تشكيل لجنتي المشاهدة والرقابة التلفزيونية والشراء المميز، وتشكيل فريق عمل لوضع واعداد لائحة الانتاج التلفزيوني، لافتا الى أن تلك اللجان تضم نخبة من الخبرات والكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالين الاعلامي والفني.

معايير

وذكر المطيري في تصريح صحافي أن لجنة المشاهدة والرقابة ستكون مهمتها تقييم البرامج التلفزيونية التي تصلح للعرض في التلفزيون من عدمها بمختلف أنواعها ومجالاتها.

ومن ثم الموافقة على عرضها، فضلا عن وضع المعايير الفنية والتربوية لبرامج الطفل التلفزيونية، مشددا على ضرورة التمسك بالقيم الأخلاقية والتربوية التي جبل عليها أهل الكويت واحترام العادات والتقاليد والأعراف الكويتية الأصيلة.

دراسة

وأضاف أن لجنة الشراء المميز سينوط بها دراسة الخطة السنوية للأعمال التلفزيونية والاذاعية والاخبارية المطلوب شراؤها أو استئجارها وفقا للاحتياج، ودراسة جميع العروض المقدمة، مع تقييم الأعمال طبقا للتكلفة الانتاجية ونجومية الممثلين أو المشاركين.

كما اشار الى أن فريق عمل الانتاج التلفزيوني سيكون معني بشكل مباشر بوضع لائحة الانتاج التلفزيوني عبر انتاج تلفزيون الكويت، والنهوض بجودة هذه الأعمال من ناحية المحتوى والجوانب الفنية.

وبين المطيري الى أن تنفيذ هذا التوجه جاء حرصا من وزارة الاعلام على تحقيق التميز والجودة الفنية والابداعية لكل البرامج والمواد التي تعرض عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت بمختلف قنواته سواء في المحتوى أو الانفتاح، وبتوجيهات واضحة من قبل وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري، والتي شددت على ضرورة السعي لتحقيق الريادة لتلفزيون الكويت سواء في مجال الانتاج التلفزيوني أو استقطاب أجود البرامج لعرضها عبرشاشاته لارضاء ذائقة مشاهديه.

