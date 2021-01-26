«هيليوبوليس» الجزائري افتتح «العين السينمائي»

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انطلقت في مدينة العين بقلعة الجاهلي فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «العين السينمائي» الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي، وبحضور معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة وعدد من السفراء من بلدان أوروبية، وعبد الكريم طواهرية سفير جمهورية الجزائر، بفيلم الافتتاح الجزائري «هيليوبوليس» في عرضه العالمي الأول، الذي تولى اخراجه جعفر قاسم، وتدور أحداثه حول عائلة تقطن في مزرعتها العائلية الكبيرة ببلدة هيليوبوليس التي بناها المستعمر الفرنسي وسط حقول خصبة في الشرق الجزائري، لكن نشوب الحرب العالمية الثانية أحدث اختلالا في الجزائر وأصبحت أكثر تعقيدا.

سار على سجادة «العين السينمائي» الحمراء كوكبة من الضيوف أبرزهم أحمد الجسمي ونجوم الغانم وسلطان النيادي وحبيب غلوم وعبد المحسن النمر وعبد الله الجنيبي ونهلة الفهد وناصر الظاهري وفاطمة الطائي وخالد البدور وصالح كرامة ومحمد حسن أحمد وهدى صلاح ومنصور الفيلي وعبد الله حسن أحمد وياسر النيادي وفاضل المهيري.

وشهد حفل الافتتاح تكريم نخبة من أبرز صناع السينما المحلية والخليجية، وهم الشيخة اليازية بن نهيان آل نهيان، والمخرجة نجوم الغانم والسيناريست البحريني الراحل فريد رمضان.

«العين السينمائي» الذي تستمر فعالياته حتى 27 يناير 2021، ستعرض ضمن مسابقاته في دورته الأولى 85 فيلما ضمن 6 مسابقات مختلفة هي «الصقر الخليجي الطويل» و«الصقر الخليجي القصير» والتي يترأسهما في لجنة تحكيمهما المخرج والمنتج بسام الذوادي، وعضواها الاماراتيين نايلة الخاجة ويوسف ابراهيم، و»الصقر الاماراتي القصير» و«اصنع فيلمك في زمن كورونا» والتي يترأسهما في لجنة تحكيمهما السيناريست الاماراتي محمد حسن أحمد، وعضواها الفنان العماني صالح زعل والمخرج العراقي ياسر الياسري، و«الصقر لأفلام المقيمين» و«الصقر لأفلام الطلبة»، والتي يترأسهما في لجنة تحكيمهما قاسم السليمي من سلطنة عمان، وعضواها الاماراتيين الشاعر والكاتب خالد بدور، والممثل والاعلامي عبد الله بن حيدر، وتقدم مسابقاته المتنوعة توليفة غنية من الأفلام السينمائية من الامارات والخليج والعالم، والتي تعرض أغلبها في عرضها الخليجي والعالمي الأول.

ويحتفي المهرجان في دورته الثالثة بعرض 12 فيلما ضمن برنامج «سينما العالم»، وقد نجح «العين السينمائي» رغم الظروف الاستثنائية الصعبة بسبب «كورونا» وتأثيرها على الانتاجات في العام الماضي، في استقطاب مجموعة من أبرز الأعمال السينمائية من سينما العالم، التي تتنوع قصصها بين الدرامية والاجتماعية والكوميدية، والتي تأخذ جمهور المهرجان في رحلة حول العالم، لتبادل الخبرات والثقافات السينمائية المختلفة، وقد حازت أغلب هذه الأفلام على جوائز عربية وعالمية.

وبمناسبة افتتاح «العين السينمائي» قال الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان: انه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم في واحد من المهرجانات التي تستعيد قيمة الفن السابع في ربوع الامارات التي لم تزل تحتضن أكبر الأعمال السينمائية في العالم، واليوم يستكمل مهرجان العين السينمائي هذه المسيرة في دورته الثالثة بحضوركم المشرف، وبابداعاتكم التي تشهد على أن السينما لم تزل واحة الأمن والسلام، والمعبرة عن طموحات الأمم والشعوب، وفي الوقت نفسه همزة وصل بين الجمهور وصناع الفن الراقي، في ظل الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الجسدي.

وتابع: دعوني أرحب في هذا الحفل الكريم معكم بسفراء بعثة الاتحاد الأوروبي وبكل القامات الفنية، متمنيا لكم قضاء أوقات ممتعة مع مجموعة الأعمال السينمائية التي استقطبها المهرجان في هذه الدورة الفارقة في تاريخه، كما أنني أتقدم أيضا بشكري العميق لصناع السينما خصوصا الشباب الذين أنتجوا أعمالهم في ظل ظروف صعبة أثرت على الانتاجات السينمائية كافة، لكن العين السينمائي يثبت بكم أن الفن لا يمكن أن يموت بل انه سيزدهر دائما.

