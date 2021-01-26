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كليب سميرة سعيد الجديد تجاوز مليوني متابع في 3 أيام


نجح كليب أغنية «بحب معاك»، للديفا سميرة سعيد، في تحقيق مليوني مشاهدة وذلك بعد طرحه بـ 3 أيام فقط على موقع الفيديوهات «يوتيوب».
وتتعاون سميرة سعيد في ألبومها الجديد مع الملحن بلال سرور بعد أن قدما سويا عدداً من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها وهي «هوا هوا، محصلش حاجة، سوبر مان، هليلة». ويضم فريق عمل الألبوم الجديد الشعراء أشرف أمين، شادي نور، الملحنين شادي محسن، ومايكل صفوت، الموزعين الهامي دهيمة وأحمد حسام وآخرون. يشار الى أن سميرة سعيد طرحت أخيراً أغنية «قط وفار» من كلمات عبد الحميد الحباك، ألحان ايهاب عبد الواحد، وتوزيع النابلسي.


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